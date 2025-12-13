Насчет следующего года - шутка, в которой только доля шутки. Все друг друга пугают грядущим повышением цен из-за нового налогообложения, поэтому учимся готовить экономно. Вот эти котлеты вполне пройдут в качестве бюджетных.

Мои котлеты - из разряда «недорого и вкусно»

Для меня в котлетах с наполнителями главное - подобрать сочетание ингредиентов, чтобы добавки не забивали вкус основного продукта. Поэтому, например, в котлеты из куриного филе я для сочности добавляю нейтральный по вкусу кабачок. На этот раз я воспользовалась рецептом lavrovazhanna, которая готовила тоже куриные котлеты. С добавлением овсяных хлопьев. Уверяла, что «овес не чувствуется», если в полкило курятины вложить стакан «геркулеса». Еще в фарше у нее много чеснока и майонез для смачности.

Я, как кулинарный скептик, дозировку всех ингредиентов уменьшила наполовину, приготовила, попробовала. Овес не чувствуется, но и курица тоже не очень слышна, чеснока для меня многовато. Но рецепт вполне рабочий, котлеты получаются пышные, красивые. Я под себя немного изменила сочетание продуктов. Делюсь.

На полкило куриного фарша - полстакана овсяных хлопьев. Их надо залить водой пополам с молоком или кефиром, или ряженкой. Оставить минут на 20. Вместо сырого чеснока я взяла сублимированный, вкус гораздо мягче. А репчатый лук порезала мелко и обжарила на сливочном масле, в связи с чем обошлась в этом постном фарше без майонеза. К нему в еде я, в принципе, отношусь без предвзятости, но масло с луком в данном случае просто вкуснее. Это, кстати, и сама lavrovazhanna говорит.

Все перечисленное перемешиваем, солим, добавляем специи, которые вам нравятся, и яйцо. Из отсебятины - еще немного измельченной петрушки. Формируем котлеты, смазывая руки растительным маслом, так как фарш немного липкий. Можно окунать ладони в холодную воду, но тогда осторожно опускайте на сковороду с разогретым жиром (любым), чтобы не «стрельнуло».

Ингредиенты

Фарш из куриного филе - 0,5 кг, 0,5 стакана хлопьев «геркулес», 1 средняя луковица, 30 г сливочного масла, 1 ч. л. сухого чеснока, соль, перец - по вкусу.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ