Помимо пропаганды наркотиков в группе лиц по предварительному сговору, парню предъявили обвинение в незаконном обращении с наркотическими средствами без цели сбыта, так как в качестве вознаграждения за свою работу он получил психотропное вещество.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

Дело по п.1. ч.2. ст. 299-1, ч. 3 ст. 296 УК РК рассмотрел Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.

Как сообщает пресс-служба областного суда, несовершеннолетний М. в августе 2025 года со своего телефона и смартфона друга целенаправленно зашел в Telegram-каналы и предложил свои услуги по незаконной рекламе запрещенных веществ.

- Неустановленные операторы Telegram-каналов разъяснили суть работы, которая заключалась в нанесении 100 граффити в виде ссылок Telegram-каналов, содержащих сведения по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на заборах, стенах зданий и сооружений в проходимых и людных местах Рудного, - сообщает суд. - По окончании указанных действий несовершеннолетний получил вознаграждение в виде одного грамма психотропного вещества.

Санкция ч. 1 ст. 299-1 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой. А санкция ч. 3 ст. 296 УК - альтернативные наказания в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

- С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств по делу суд по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба. - На основании ст. 63 УК назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля сроком на 1 год, с возложением на него определенных обязанностей.

Приговор еще не вступил в законную силу.