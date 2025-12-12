Они по-прежнему, как и сам Константин ЗАРЯ в суде, не признают его вину в ДТП. Его дочь Светлана КОВАЛЬЧУК поведала корреспонденту «НГ» факты, которые, по ее мнению, указывают на игнорирование состояния здоровья Зари и халатность сотрудников тюрьмы.

Фото из архива

Напомним, согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери Зари, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.

Процесс по этому делу в костанайском межрайонном суде в Тобыле шел очень долго - первое заседание прошло 8 ноября 2024 года, приговор вынесли 23 марта, а 14 мая костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Зари Марата Шуакпаева и отклонил ее. За это время стороны обсудили большое количество самых разных сложностей случившейся аварии.

Семье Зари позвонили из учреждения №3 КУИС Астаны в ночь с 23 на 24 ноября и сообщили, что Константин обратился в медпункт тюрьмы 23 ноября в 12:00. В 15:00 его привезли в 1-ю городскую больницу, а в 18 45 Заря скончался.

- Осужденным положены длительные и короткие свидания, - пояснила корреспонденту "НГ" Светлана Ковальчук. - 14-15 ноября мама была на длительном свидании. У него уже такое состояние было - кашель, слабость и т.д. Положено им 2 раза в неделю звонить. Во вторник он вышел на связь со мной. Я слышала, что кашель так и продолжается. Я ему сказала обратиться к терапевту. Ему открыли больничный. На следующей день отчитались мне - все нормально. 19 ноября я направила еще одно обращение. Пришел ответ, что состояние удовлетворительное, диагноз - ОРВИ.

Ранее, в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства, Константин 2 раза лежал в инсультном отделении.

- Адвокат ходатайствовал, чтобы приложили эти документы и поставили его на учет уже в учреждении, - говорит Светлана, - чтобы был особый контроль, так как на диспансерном учете он уже стоял. Мы разговаривали с терапевтом учреждения - как выяснилось, у него там никаких документов нет. То есть они даже не приобщили. Этот врач на месте сказал, что вообще не видел этих документов.

Адвокат Шуакпаев также выразил протест по делу Зари генпрокуратуре, там адвоката выслушали и приняли обращение в работу, но, как и в облсуде, оставили приговор без изменений.

- Теперь врач говорит, что якобы накануне смерти он ходатайствовал руководству учреждения, чтоб его то ли госпитализировали.., - продолжает дочь Зари. - То есть он замечал уже нехорошие тенденции. Хотя при этом утверждает, что 20 ноября осматривал, слушал - у него легкие чистые. А на КТ показало, что у него там вообще страшно. Когда его 23 ноября привезли, мы разговаривали с замом главного врача 1-й больницы по лечебной части, он сказал: "КТ сразу сделали - одно легкое вообще не работало, второе работало на какую-то часть. Легкие уже просто сгорели от температуры". Сказал: "Конечно, если бы его раньше привезли, шансов было бы намного больше, если бы мы раньше начали лечение". Отца привезли, с его слов, в критичном состоянии. То есть это не заболевание одного дня. Это все шло-шло-шло, внимание не обращали.

По факту смерти Константина Зари зарегистрировано уголовное дело , но адвокат ходатайствует о переквалифицировании его в дело о халатности сотрудников учреждения.

- Это реально халатность! Воспаление легких, врачи все сказали, лечится сейчас абсолютно легко! Все есть - ИВЛ, кислород, антибиотики. Даже сам зам. главного врача сказал, у него сатурация была 88% - это не критично, они и больше вытаскивали.

Семья Зари обратились в Ассоциацию независимых судебно-медицинских экспертов Астаны.

- Сейчас 4 врача задействованы, все - доктора медицинских наук. Невролог, так как он в инсультном лежал. Кардиолог, потому что подозрение на воспаление сердечной мышцы есть сейчас у врачей 1-й больницы. Пульмонолог, так как легкие. И патологоанатом. Они предварительно уже говорят, что это вследствие вот этого воспаления легких. У мужчин, они говорят, в отличие от женщин, образуется гной в легких. Этот гной попадает в кровь и попадает в другие органы. Это предварительно.

Фото автора