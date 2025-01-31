Константин ЗАРЯ сегодня, 31 января, заявил, что не съезжал со своей полосы и держался дистанции 20 м от впереди идущего грузовика, а Сергей Мнеян, проходящий по делу потерпевшим, выехал на встречную, врезался на BMW в Honda подсудимого и далее столкнулся с колонной машин.

Напомним, что на последнем заседании с подачи адвоката подсудимого Марата ШУАКПАЕВА суд приобщил к материалам дела сведения о многочисленных фактах превышения Мнеяном скорости в разных регионах страны, которые противоречат показаниям потерпевшего о том, что он не нарушал скоростной режим.

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".



Дело слушается в суде Костанайского района, в Тобыле. Подсудимый вину отрицает и свидетельствует против Мнеяна. Последнего считают виновным и потерпевшие Омаровы, которые сидели в Hyundai accent.

- Была метель, - дал показания Заря. - Дорожная поверхность была чистой, видимость была хорошей. Фары встречных автомобилей я видел хорошо. За КамАЗом (лесовоз - "НГ") я следовал на расстоянии около 20 м. В зеркале заднего вида видел, что за мной движется ещё несколько автомобилей. За КамАЗом я ехал в пределах 55-65 км/ч. На это даже есть показания самого водителя КамАЗа, которые подтверждают мои слова. Нарушать скоростной режим не было возможности. В момент проезда встречной машины она задней частью, а именно своим колесом, ударяет в левое заднее колесо прицепа. Машину разворачивает в мою строну и происходит мгновенный удар в мою переднюю дверь. Разбивается водительское стекло. Машину начинает заносить в сторону разделительной полосы. Я вращаю рулём в правую сторону, стараюсь, чтобы машину не вынесло на встречную полосу. Остановил на своей половине полосы. Перед столкновением со встречным автомобилем я двигался строго по своей полосе, никаких манёвров обгона не совершал, следовал строго за КамАЗом.

Затем он показал на макете дорожного полотна, как произошло столкновение:

- Уважаемый суд, я постоянно по утрам просыпаюсь с вопросом: почему я постоянно нахожусь в обвинении того, что я не совершал? Во всех процессах всё проходит, обвиняя меня.

- В тот же день вы и Мнеян были доставлены для проведения наркологического исследования. Врачи-наркологи зафиксировали разбитый нос, кровь на лице Мнеяна. Вы видели? - спросил у своего подзащитного адвокат Зари.

- Ссадины я видел.

- Принимали меры по обгону грузовика? - спросил прокурор.

- Нет. Я отчётливо видел свет фар встречных машин. Их там было несколько.

- Вы говорили, что BMW столкнулась с КамАЗом. Конкретно с чем? - спросил судья Серик АЙБАСОВ.

- С задним колесом прицепа своим задним левым колесом.

Три рыбака, которые на Volkswagen Taro избежали столкновения, следуя прямо за Honda подсудимого, ранее заявляли, что видели, как Заря совершал попытки обгона. Когда судья спросил у подсудимого, как он относится к их показаниям, тот ответил, что они лгут.

Адвокат Зари вообще сомневается в том, что рыбаки были на месте происшествия, поскольку камеры системы фиксации участников ДТП "Автоураган" не засняли номер Volkswagen Taro.

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