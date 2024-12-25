Дознавателем в досудебном расследовании был Алишер КУШЕКБАЕВ. Он допрашивал в том числе сестру и дочь Константина ЗАРИ, которые сидели с обвиняемым в машине в момент ДТП. Адвокат подсудимого Марат ШУАКПАЕВ заявил: по словам женщин, перед допросом Кушекбаев в лифте департамента полиции склонял их к тому, чтобы они написали заявление об отказе от претензий по происшествию.

Процесс проходит в Костанайском районном суде. Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на трассе Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Константина Зари, следуя за грузовиком, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".





Алишер Кушекбаев (слева) и Марат Шуакпаев

Дознавателя допросили 24 декабря.

- Они неоднократно вызывались по повестке, по поручению, - начал объяснять Алишер Кушекбаев. - Допрашивались с участием адвокатов. Мною были неоднократно разъяснены права и обязанности. Последний раз, когда я вызвал, они время тянули около двух недель. По этой причине я даже в управление образования позвонил - просил, чтоб одной из них выходной дали.

- Вы подтверждаете, что по своему телефону посредством мессенджера WhatsApp вы скинули им текст, который предлагали написать и подписать? - спросил Шуакпаев.

- В первую очередь я хотел узнать позицию: они имеют претензии по ДТП или нет. Они устно мне объяснили, что не имеют. Я говорю: "Тогда напишите". Они попросили образец. Я по этой причине сфоткал и отправил.

- Вы обязаны были вызвать...

- Ну, если они не являются на вызов? Две недели ждал их.

- Не являются - обеспечьте привод, - заявил адвокат. - Вы же правоохранительный орган. У них есть право отказаться от дачи показаний. Они заявляют в суде, что вы оказывали давление в лифте - перед допросом в ультимативной форме требовали написать заявление. Оказывали ли вы давление?

- Нет, - ответил дознаватель.

Шуакпаев, в свою очередь, утверждает, что свидетели "никакой помощи не просили".

Кушекбаев в ходе досудебного расследования не добавил сестру и дочь Зари в список на вызов в суд. Шуакпаев спросил, почему дознаватель поступил так с "непосредственными свидетелями происшествия":

- Сделано ли это вами сознательно? С этой целью вы указали, что они не имеют претензий по делу?

Дознаватель такой мотив отрицает.

Владимир Колчанов (слева) и Марат Шуакпаев

За машиной Зари ехал свидетель Владимир Колчанов в служебной Volkswagen Taro. Его Кушекбаев в ходе следствия допросил позже всех. В расшифровке показаний написал, что Заря выехал на встречную полосу, чем спровоцировал ДТП. В суде, отвечая на вопросы адвоката подсудимого, Колчанов утверждал, что машина Зари оставалась на середине полотна. На это несоответствие Шуакпаев указал дознавателю.

- Какие показания давали, такие и писал, - ответил Кушекбаев.

Отметим, что в суде Колчанов часто чередовал понятия "выехать на встречную" и "выглянуть за середину полотна", будто для него они синонимичны. Адвокат подсудимого поставил под сомнение само основание привлечь его в качестве свидетеля - его вызвали на допрос из-за того, что сотовая вышка зафиксировала СИМ-карту Колчанова.

Иллюстративное фото с сайта АПК Автоураган

Фиксировать участников ДТП призвана система "Автоураган", и не по СИМ-картам, а по номерам машин. Как пояснил суду дознаватель, она на том участке трассы была. Но Volkswagen Taro, в котором находился Колчанов, не зафиксировала.

Кушекбаев пояснил, что отправлял по этому поводу запрос в ЦОУ департамента полиции, где ему пояснили: не исключается загораживание госномера грузовиком, ехавшим впереди машины Зари и Volkswagen Taro. Сам дознаватель сказал суду, что "Автоураган" может не зафиксировать номер из-за погодных условий.

На заседании впервые озвучили судьбу грузовика. К счастью, водителю Юрию Абрамову удалось избежать ДТП. Боле того, он даже не знал, что сзади него 5 машин попали в страшную аварию.

Напомним, сторона обвинения настаивает, что Заря, пытаясь обогнать этот лесовоз, выехал со своей полосы и врезался в BMW X5 Сергея Мнеяна, которую занесло на машины остальных пострадавших. Свидетели Колчанов и его друг, который вёл Volkswagen Taro, сообщали о попытках обгона и выглядывания за грузовик. А вот супруги Омаровы, которые ехали в Hyundai accent за машиной подсудимого, сообщили, что Заря не выезжал на встречную, а Мнеян сам съехал со своей полосы.И как раз последнего они считают виновным.

Сергей Мнеян (слева), Михаил Щур (посередине) и прокурор Бауржан Бейсембаев (справа)

Дознаватель Кушекбаев рассказал суду: в ходе следствия Омаровы в том числе указывали, что у Зари ничего нет и он не сможет возместить им ущерб.

- Так вот оно что! - высказался представитель Сегея Мнеяна Михаил ЩУР, посмотрев в сторону супругов.

Следующее заседание назначено на 8 января.



Фото автора