Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за грузовиком, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Ехавшие в последнем супруги Омаровы проходят по делу потерпевшими. Водитель Cobalt скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

Константин Заря (на переднем плане) / фото из архива "НГ"

На заседании, которое прошло вчера, 20 ноября, выяснилось, что перед колонной автомобилей, столкнувшихся в ДТП, шёл ещё один - Volkswagen Taro. Он избежал аварии. Но как?

- Мы с друзьями ехали из посёлка Амантугай, - дал показания Владимир КОЛЧАНСКИЙ. - На рыбалку ездили. Возвращались в Костанай. Ехали на одной машине втроём. Друг Темирлан за рулём. Движение очень интенсивное было. Метель шла, завихрения снега. Видимость слабая. Перед нами ехала Honda. Впереди шёл лесовоз. Водитель Honda всё время пытался совершить обгон лесовоза, но видимость плохая была. Манёвры были совершить обгон, в результате машины стукнулись посередине проезжей части. Темирлан успел увернуть вправо. Мы по обочине проскочили, а сзади стоящие машины все зацепили.

Владимир Колчанский (слева) и Марат Шуакпаев

- Вы утверждаете, что машины столкнулись на середине проезжей части. То есть, ни одна из машин не выехала на встречную полосу? - спросил свидетеля адвокат подсудимого Марат ШУАКПАЕВ.

- Нет, на встречную он не выезжал. Он на середине раз вылезет, посмотрит, раз вылезет, посмотрит...

Стороны долго выясняли у Колчанского, что для него означает выехать на встречную полосу: частично выглянуть за разделительную линию или полностью оказаться на встречке. И спрашивали, как в итоге поступил Заря. В сухом остатке: свидетель помнит, как Honda частично выглядывала из-за лесовоза на встречную полосу, целиком на ней не оказывалась. Подпадает ли это под выезд на встречную, вопрос семантики. Интересно будет послушать, как стороны используют показания Колчанского в прениях.

На фото: грузовик на дальнем плане - лесовоз, белая легковушка справа от него - Voltswagen, в котором был свидетель, жёлтая машина - Honda Зари, чёрная машина - Cobalt погибшего. Колчанский помнит его перевёрнутым. Защита утверждает обратное.

Белую модель посреди полотна свидетель опознаёт как столкнувашуюся с Honda. Согласно материалам дела, это BMW Мнеяна, которого задел съехавший на встречную Заря и который столкнулся лоб в лоб с Cobalt. Белую машину на переднем плане Колчанский не опознаёт. Согласно материалам дела, это Hyundai accent потерпевших Омаровых.

Шуакпаев спросил свидетеля, видел ли он труп мужчины, лежащий под кузовом КамАЗа, открытым гидравлическим натяжением. Свидетель ответил:

- Это вообще не оттуда, там не было такого КамАЗа, лесовоз был, - ответил Колчанский.

Супруга погибшего водителя Chevrolet Cobalt заявила: ранее ей поясняли, что фото попало в материалы дела по ошибке.

Темирлан Смагулов (справа)

Темирлан СМАГУЛОВ ехал за рулём Volkswagen Taro.

- Обычно как водители поступают: если мы едем и хотим обогнать, мы отдаляемся от впереди идущей машины и выглядываем. А тут, из-за чего мы и удивились, была вплотную прижата. Плюс завихрения. У него уже видимость не такая хорошая. Да, там видно свет, но это всё доля секунды, - пояснил Смагулов.

По словам свидетеля, Honda Зари шла от лесовоза на расстоянии примерно 2-3 м.

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