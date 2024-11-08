В аварию попало пять машин, причем четыре из них ехали за грузовиком, загруженным стволами деревьев. Нет, это не пересказ сцены из хоррора "Пункт назначения 2", после которой многие зрители боятся ехать за лесовозами. Это ДТП в Костанайской области, которое рассматривает районный суд в Тобыле.

Кадр из х/ф "Пункт назначения 2"

Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за грузовиком, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея МНЕЯНА. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".





Обвинение настаивает, именно машина Зари выехала на встречную и столкнулась с автомобилем Мнеян. Но дочь подсудимого доказывает, что это Мнеян съехал со своей полосы и врезался в автомобиль ее отца.



"Вы всегда водите машину в тапочках?"

- Ехал из Нижнего Новгорода, - сообщил в суде Мнеян. - Доехал до Костаная. Остановился в гостинице примерно в 11 утра. Поспал до 16:30. Выехали где-то в 17:00. Немножко снег шёл. Чистая дорога была, гололёда не было. Где-то на 40 км, примерно в 18:00, шли по встречной полосе машины. Я ехал со скоростью 90 км/ч. По встречной шёл грузовик. После грузовика - Honda под управлением Зари выехала из встречной полосы на мою сторону и ударила в заднее левое колесо моего автомобиля. Мою машину начало заносить в правую сторону и занесло на встречную полосу. Затем случилось столкновение лоб в лоб с Chevrolet Cobalt на встречной полосе. После - с Hyundai. Сознание потерял. Как выяснил позже, рёбра сломались. У супруги были переломы лодыжки и таза. Позже выхожу с машины в тапочках.

Сергей Мнеян (слева) и прокурор Бауржан Бейсембаев (справа)

- Расстояние значительное из Нижнего Новгорода. Вы отдыхали по пути? - спросил адвокат подсудимого Марат ШУАКПАЕВ.

- Естественно.

- Вы всегда водите машину в тапочках?

- Нет.

- Почему в этот день в тапочках? Насколько я знаю, не очень удобно.

- Потому что очень дальняя дорога. Чтобы было комфортно.

Игрушечные машинки в зале суда

Их на полотне участка трассы разместил адвокат Шуакпаев. И попросил Мнеяна выстроить автомобили по памяти.

Белая газель - BMW Мнеяна. Жёлтая машина - Honda Зари. Бежевая машина - грузовик. Чёрная машина - Chevrolet погибшего. Цвета и модели игрушек могут не в точности иллюстрировать реальные модели автомобилей участников ДТП.





Мнеян уточнил, что Chevrolet оказался в кювете.

Дочь подсудимого, свидетельница Татьяна ЗАРЯ была в Honda с отцом.

- BMW (под управлением Мнеяна, согласно материалам дела, - "НГ") выехал на встречную полосу и врезался в нас, - сообщила она. - С превышенной скоростью - не меньше 150 км/ч. Я так предположила по быстро приближающемуся свету фар слева. Когда я вышла из машины, увидела, что наша машина осталась на своей полосе. Стойка левой передней двери была повреждена и треснута левая фара. То есть, никак наша машина не могла выехать на встречную полосу и врезаться в BMW.

Представитель Мнеяна усомнился в показаниях Татьяны Зари, поскольку "протоколом осмотра зафиксировано нахождение Honda на встречной полосе".

Следующее заседание - 11 ноября.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН