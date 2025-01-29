Сведения о 29 фактах превышения Сергеем Мнеяном скорости в разных регионах Казахстана предоставил адвокат подсудимого Константина Зари. Они противоречат показаниям о соблюдении скоростного режима, которые этот потерпевший давал ранее.

Константин Заря (слева) и Марат Шуакпаев / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

Адвокат подсудимого Марат ШУАКПАЕВ считает, что дознаватели вели досудебное расследование однобоко - допросили тех, кого не засняли камеры системы фиксации ДТП "Автоураган", но не допросили тех, кого система "увидела" неподалёку от места аварии. А таких на сегодня как минимум, трое: Светлана ХАРЧЕНКО и её супруг, которые приехали на место аварии спустя несколько минут на Chevrolet Captiva, и свидетель, которого Шуакпаев не называет до следующего заседания с целью исключения давления на них.

- До последнего заседания стороной защиты допрашивались свидетели гособвинения, - обратился Шакпаев к суду. - Мы на процессе допрашивали трёх рыбаков, которых система "Автоураган" даже не зафиксировала. Ходатайствую о допросе свидетеля Светланы Харченко. Сведения о её машине Chevrolet Captiva, в которой они со своим супругом возвращались домой 18 декабря 2023 года, были запрошены мной у органов дознания и получены от системы "Автоураган".

Прокурор некоторое время рассматривал фототаблицу "Автоурагана" с машиной Харченко и её номером, но в итоге не возразил против допроса. А вот представитель потерпевшего Мнеяна Михаил Щур и представитель погибшего Скацкого Олег Шемелин возразили, поскольку машину Харченко зафиксировали не те камеры, что установлены на месте ДТП, а "Автоураган" стелы "Добро пожаловать" на 3 километре аулиекольской трассы за несколько минут до аварии - в 18:14. Тем не менее, судья посчитал, что свидетельница может дать ценные показания, и адвокат Зари подключил её онлайн.

Судья Серик Айбасов ознакамливается с данными, предоставленными Шуакпаевым

- Нас обогнала BMW X5 светлого цвета, - поведала Светлана Харченко. - Она ехала с большой скоростью. Мы ехали 100 км/ч. Потом видим - впереди авария. Остановились сбоку, смотрим - эта BMW стоит. Мы ещё с мужем говорим: "Надо же, мы же думали, кто так гоняет на машине, а вот она и есть". Мужчина кавказской национальности бегал вокруг этой машины, смотрел.

- Видели ли вы на месте происшествия кроссовер белого цвета Volkswagen Taro с тремя рыбаками? Ну, мужчины там были, - спросил Шуакпаев.

- Нет, не видела.

Напомним, потерпевшие Омаровы, которые сидели в Hyundai accent, и дочь подсудимого считают виновным Сергея Мнеяна. По их мнению, это не Заря съехал со своей полосы и врезался в машину потерпевшего, а последний выехал на встречную и врезался в автомобиль подсудимого.

Когда адвокат Зари спрашивал у Мнеяна, нарушал ли он скоростной режим в день ДТП, тот ответил, что не превышал ни в тот день, ни ранее. Впоследствии защитник подсудимого предоставил сведения департамента полиции Астаны о фиксировании неоднократных фактов превышения скорости Мнеяном. А сегодня дополнил их такими же данными от ДП Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

- У меня ходатайство, - обратился Марат Шуакпаев к судье, - приобщить указанные доказательства в отношении Мнеяна о том, что он говорит неправду, о том, что он и его представитель пытались ввести в заблуждение, что он ни один из 29 фактов не нарушал. Официальные сведения правоохранительных органов доказывают обратное.

Судья приобщил доказательства и назначил следующее заседание на 30 января.

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