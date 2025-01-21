Свидетель Руслан БАЙМУКАНОВ вытаскивал людей из разбитых автомобилей. Его шокировал вид рассечённой головы погибшего Александра Скацкого. Баймуканов подбежал к нему первым и не расстёгивал ремень безопасности, поэтому он предполагает, что Скацкий не был пристегнут.

Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за грузовиком-лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5. Последнюю занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt, Hyundai accent и ВАЗ 2110. Cobalt попал в кювет, водитель Александр Скацкий скончался на месте.



Баймуканов ехал за этой колонной. После ДТП объехал столкнувшиеся автомобили, позвонил в 112 и стал вытаскивать пострадавших.

- Грузовую машину видели? - спросил гособвинитель Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ на онлайн-допросе.

- Она на встречной стояла, - ответил свидетель.

- Какая первая машина столкнулась?

- Не разглядел. Завихрение было.

Бауржан Бейсембаев

- Может, грузовая машина столкнулся с легковой?

- Не могу вам точно сказать. Ну, наверное, он остановился бы.

- В каком месте находился Cobalt? - спросил адвокат Константина Зари Марат ШУАКПАЕВ.



- В кювете, - ответил Баймуканов. - Водитель ударился, видимо, головой о стойку, потому что он непристёгнутый был, у него рассечена голова была. Рассечение, кровь, жуткое зрелище. Пульс трогал, тогда ещё живой был.

На вопрос о том, на каком расстоянии от трассы находился Cobalt, свидетель ответил:



- Метров 6-7. Потому что он хорошо отлетел. В поле был, даже не в кювете.

Баймуканова спросили, могло ли быть так, что Скацкий был пристёгнут и кто-то отстегнул ремень безопасности. Свидетель ответил, что подбежал к погибшему первый и ремень не трогал:

- Я ещё для себя вывод сделал: пристёгиваться всё-таки нужно...

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