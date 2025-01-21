"Пристёгиваться всё-таки нужно..." - Новые факты о погибшем в ДТП с пятью машинами водителе Cobalt озвучили в суде Костанайской области
Диас СУЛЕЙМЕН
Свидетель Руслан БАЙМУКАНОВ вытаскивал людей из разбитых автомобилей. Его шокировал вид рассечённой головы погибшего Александра Скацкого. Баймуканов подбежал к нему первым и не расстёгивал ремень безопасности, поэтому он предполагает, что Скацкий не был пристегнут.
Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за грузовиком-лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5. Последнюю занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt, Hyundai accent и ВАЗ 2110. Cobalt попал в кювет, водитель Александр Скацкий скончался на месте.
Баймуканов ехал за этой колонной. После ДТП объехал столкнувшиеся автомобили, позвонил в 112 и стал вытаскивать пострадавших.
- Грузовую машину видели? - спросил гособвинитель Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ на онлайн-допросе.
- Она на встречной стояла, - ответил свидетель.
- Какая первая машина столкнулась?
- Не разглядел. Завихрение было.
Бауржан Бейсембаев
- Может, грузовая машина столкнулся с легковой?
- Не могу вам точно сказать. Ну, наверное, он остановился бы.
- В каком месте находился Cobalt? - спросил адвокат Константина Зари Марат ШУАКПАЕВ.
- В кювете, - ответил Баймуканов. - Водитель ударился, видимо, головой о стойку, потому что он непристёгнутый был, у него рассечена голова была. Рассечение, кровь, жуткое зрелище. Пульс трогал, тогда ещё живой был.
На вопрос о том, на каком расстоянии от трассы находился Cobalt, свидетель ответил:
- Метров 6-7. Потому что он хорошо отлетел. В поле был, даже не в кювете.
Баймуканова спросили, могло ли быть так, что Скацкий был пристёгнут и кто-то отстегнул ремень безопасности. Свидетель ответил, что подбежал к погибшему первый и ремень не трогал:
- Я ещё для себя вывод сделал: пристёгиваться всё-таки нужно...
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