Константина Зарю приговорили к 3 годам лишения свободы. Его семья считает Зарю невиновным, а потерпевшего Мнеяна обвиняет во взятке органам дознания и суду, а также в самом ДТП.

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.

Прения прошли 20 марта.

Защитник Зари Марат Шуакпаев ранее привлёк к делу эксперта Анатолия Ли, который заверял, что выехать на встречную полосу и спровоцировать ДТП мог только водитель BMW. Сделал такой вывод на основе программы анализа и моделирования ДТП PC-Crash, которая знает вес, размеры и другие параметры всех марок автомобилей. Эксперт ввёл в неё машины участников ДТП и угол между ними, установленный экспертом Тимуром Батыршиным, и программа рассчитала, что во всех сценариях отклониться мог только BMW.





- Выводы эксперта несостоятельны, - сказал в прениях прокурор Бауржан БЕЙСЕМАБАЕВ. - Специалист Ли в своём заключении выборочно опирался на выводы государственного эксперта Батыршина. К примеру, взял угол столкновения между машинами, но критично отнёсся к выводам относительно царапины, борозды, оставленных тормозным диском на асфальте. Специалист должен давать своё заключение, а не критично относиться к выводам эксперта. Специалист не учёл автомобиль марки Volkswagen Taro под управлением Смагулова. Соответственно, не принято во внимание расстояние между Honda, Volkswagen Taro и Chevrolet. В этой связи в случае использования неверных исходных данных выводы будут существенно отличаться.

Марат Шуакпаев вообще отрицает нахождение Volkswagen Taro с тремя рыбаками на месте ДТП и считает, что этих свидетелей привлекли по ошибке органов дознания. Камеры системы фиксации участников ДТП "Автоураган" не сняли госномер машины, а камеры на одном из СТО Аулиеколя тоже не сняли Volkswagen.

Ранее прокурор уповал на допустимую погрешность "Автоурагана" и грязные номера, а в прениях добавил:

- Данные камеры (на СТО - "НГ") снимают сбоку дороги, номера машин не разглядишь. Дорога, которую снимали камеры, является двухполосной. К примеру, если по первой полосе движется грузовой автомобиль, а по второй - легковой, то камеры бы в таком случае не зафиксировали легковой автомобиль.

Шуакпаев доказывал, что в момент ДТП за рулём BMW был не Мнеян, а его супруга, и они позже просто поменялись местами. Возможность такого варианта подтвердил эксперт из дела экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Тахир Халимназаров, отметив, что травмы супруги не характерны для пассажира и специфичны для водителя.



- Данный вывод основывается на характере и локализации телесных повреждений, - заявил в прениях гособвинитель. - Потерпевшая Омарова в показаниях сказала, что у неё были аналогичные травмы - закрытый оскольчатый перелом рёбер слева, оскольчатый перелом верхней и нижней ветвей лобковой кости справа, вертлужной впадины слева, вывих головки левой бедренной кости. Однако данный факт не говорит нам о том, что Омарова сидела за рулём. Экспертом Батыршиным достоверно установлено, что место столкновения расположено на полосе движения автомобиля BMW. При таких обстоятельствах уже не имеет значения, кто сидел за рулем BMW, поскольку данный факт не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.



Ещё одним аргументом адвоката Зари и эксперта Халимназарова было отсутствие геномной экспертизы пятен крови на подушке безопасности с водительской стороны, которая показала бы, кому она принадлежит и кто сидел на этом месте - Мнеян или его супруга. Органы дознания смывы крови не делали, подушку не изымали и геномную экспертизу не назначали. В любых попытках Шуакпаева получить доступ к машинам на специализированной стоянке, в том числе в комплексной экспертизе, включающей геномную, судья Серик АЙБАСОВ адвокату отказывал.

26 марта судья огласил приговор - постановил признать Константина Зарю виновным и приговорил его к 3 годам лишения свободы и лишению водительских прав на 5 лет. Какие именно из аргументов прокурора убедили его, непонятно, поскольку "в связи с большим объёмом приговора" он огласил лишь вводную и резолютивную его части.

- Таких Мнеянов ещё будет много, и вы будете виноваты! - крикнула супруга осуждённого Надежда ЗАРЯ. - Потому что сколько смертей сделает этот Мнеян и все, кто его поддерживал! Пожилого человека посадить! За что? Нет справедливости, только деньги!

Она также указала на тот факт, что у Сергея Мнеяна зафиксировано более 20 фактов привлечения к ответсвенности за нарушение скоростного режима. Ранее Константин Заря доказывал в суде свою компетентность, как водителя по профессии с большим стажем, ни разу не нарушившим ПДД.

Его близкие намерены оспорить приговор в Костанайском областном суде.

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