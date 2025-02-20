Защитник подсудимого Константина Зари Марат ШУАКПАЕВ не получил выездного заседания суда на место происшествия, о котором просил ранее. Однако в проведении собственного исследования судья Серик Айбасов адвоката не ограничил.

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем спровоцировал ДТП.

Ранее потерпевший Мнеян заявлял, что за свой водительский стаж не нарушал скоростной режим. Марат Шуакпаев запросил у департаментов полиции разных регионов страны сведения и вяснилось, что у Мнеяна более 20 фактов превышения скорости.

Марат Шуакпаев

Мнеян также утверждал, что в момент аварии ехал со скоростью не более 90 км/ч. Адвокат Шаукпаев сообщил в суде, что проехал по злополучному участку с заявленной скоростью:

- Я настоящим диском (с записью эксперимента - "НГ") хочу опровергнуть, изобличить в лживости показаний потерпевших Мнеяна и его супруги, которые утверждают, что они не нарушили скоростной режим.

На записи видно, как Шуакпаев, водитель и оператор начали свой путь от стелы "Добро пожаловать в Аулиеколь" до места ДТП. Стартовая точка выбрана не случайно - ранее свидетельница Светлана ХАРЧЕНКО показала, что на стеле её обогнал BMW, который она потом узнала в машине Мнеяна на подъезде к аварии.

На стеле находятся камеры фиксации участников ДТП "Автоураган", которые зафиксировали автомобиль Харченко в 18:14. Авария, согласно материалам дела, случилась в 18:30. То есть, согласно показаниям Светланы Харченко, BMW добрался от стелы до места ДТП за 16 минут. В эксперименте защитник подсудимого хочет доказать, что доехать так быстро, двигаясь всего со скоростью 100 км/ч (допустимый скоростной режим), невозможно.

До места ДТП Шуакпаев ехал со скоростью 90 км/ч, заявленной Мнеяном. Вышло 25 мин. 7 сек. Обратно со скоростью 100 км/ч добрались за 23 мин. 28 сек.

Дочь подсудимого Татьяна Заря заключила с экспертами из Алматы договор о проведении экспертизы с осмотром машин участников ДТП, которые находятся на специализированной стоянке. Шуакпаев заявил ходатайство о предоставлении допуска к автомобилям.

Прокурор Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ попросил в ходатайстве отказать:

- Имеющиеся в деле экспертизы соответствуют требованиям закона, проведены согласно правилам производства судмедэкспертиз. Сомневаться в их достоверности оснований не имеется. Экспертиза, которую просит назначить защитник, фактически по делу ничего нового и существенного не установит.

Шуакпаев обратил внимание судьи на то, что он просит не назначить дополнительную экспертизу, а предоставить доступ к машинам экспертам, с которыми Татьяна Заря заключила договор.

Тогжан Агатаева (на переднем плане) и Константин Заря (справа)

Представитель потерпевших Омаровых Тогжан АГАТАЕВА напомнила, что её доверители говорят о необходимости исследовать автомобили с самого начала процесса.

- Предыдущие экспертизы не в полной мере раскрывают суть дела и не отвечают на все вопросы, - подчеркнула она.

Представитель Мнеяна Михаил Щур, по словам секретаря суда, не вышел на связь. Судья планирует разрешить ходатайство Шуакпаева после того, как выслушает мнение Щура на следующем заседании, которое состоится 26 февраля.

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