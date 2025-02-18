Судмедэксперта Тахира ХАЛИМНАЗАРОВА привлекли на процесс по смертельному ДТП с пятью машинами в качестве специалиста. Он посчитал, что органы дознания не изъяли вещественные доказательства из салона BMW Мнеяна, которые оказались важны для определения обстоятельств ДТП. Как было сделано и как следовало это сделать, по мнению Халимназарова, читайте в материале "НГ".

Константин Заря / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем спровоцировал ДТП.

Тахир Халимназаров давал показания в качестве судмедэксперта на процессе над экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым. На костанайский процесс его привлёк адвокат Зари Марат ШУАКПАЕВ, для того чтобы выяснить, кто всё-таки сидел за рулём BMW - Мнеян или его супруга. Эксперт ознакомился с данными медицинского осмотра обоих. Его допросили онлайн 18 февраля в районном суде в Тобыле.





- У Мнеяна травм, характерных для водителя, нет, - сказал Халимназаров. - У Мнеяна кровоподтёк в области глаза и перелом 4 и 5 рёбер слева. Но в данном случае произошла ошибка, я думаю, это из-за того, что врачи вначале пишут всё справа чисто механически. На самом деле слева. У супруги практически все повреждения расположены на левой половине тела и в основном это нижние конечности. Когда водитель коленом ударяется о панели, сзади инерция, сидение вперёд толкает, и бедренная кость как бы вколачивается в вертлужную впадину (углубление в тазовой кости, в которой лежит головка бедренной кости - "НГ") и разбивает. У неё это слева, что по литературе характерно для водителя. Эти повреждения являются характерными, а повреждение таранной кости левой стопы с вывихом вообще относится к специфичным повреждениям водителя. Это не моё личное рассуждение, это в соответствии с руководством по судебной медицине.

- Вопрос "Каково могло быть местоположение супруги в момент ДТП с учётом характера повреждений?" и другие вопросы, на которые вы ответили по моему запросу, органы дознания должны были ставить перед судмедэкспертом и в таком случае экспертиза должна была производиться комплексная? - спросил защитник Зари.

- У нас в методике указано - судмедэксперту одному сложно будет решать этот вопрос, и он пишет органам следствия ходатайство о проведении экспертизы комплексной с привлечением автотехника, трассолога, лабораторных подразделений.

Марат Шуакпаев

- Как повреждения одежды и обуви могут повлиять на определение местоположения водителя и пассажира?

- Где повреждения тела, там и повреждения одежды бывают. Особенно на обуви отпечатки травмирующей части салона автомобиля, определённые рифлёные рисовки отпечатываются на подошве. Исследование обуви очень много даёт, потому что у водителей при ДТП остаются признаки, характерные именно для водителя. Обувь никто не исследовал. Вот я и указал в своём примечании, что необходимо производить их исследование.

- В нашем случае обувь, одежда Мнеяна и его супруги, коврики, смывы панели рулевого колеса, подушки безопасности с пассажирской стороны с пятнами бурого цвета, похожими на кровь, не изымались и на экспертное исследование не представлялись. В случае их изъятия могло это восстановить полную картину происшествия?

- Конечно, помогло бы.

- В случае геномно-молекулярной экспертизы к каким результатам она могла привести, на какие вопросы дать исчерпывающие ответы?

- Биология вам установит, какие биологиечекские следы остались. Пот, жир, кровь, слюна и т. д. А геномно-молекулярная установит, кому они принадлежат. Эти вопросы решаются у нас очень часто.

Исследовать материалы дела продолжат 20 февраля.