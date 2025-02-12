В суде Костанайского района допросили специалиста Анатолия ЛИ. Его заключение прямо противоречит обвинению, предъявленному Константину Заре.

Константин Заря / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

Перед допросом Анатолий Ли пояснил, что является единственным в Казахстане специалистом, у которого есть лицензия на версию 14.1 программы анализа и моделирования ДТП PC-Crash. Эта программа содержит массу, габариты и иную информацию о моделях машин всех мировых марок и учитывает среднюю массу водителя и пассажиров.

Специалист проводил исследование на основе угла между BMW Мнеяна и Honda Зари в 177 градусов. Угол определил эксперт Тимур Батыршин, допрошенный в прошлый раз.

- С учетом установленного угла в сторону встречной полосы отклониться мог только BMW, - заключил Ли. - Автомобиль Honda в сторону встречной полосы отклоняться не мог, а мог двигаться продолжительное расстояние по встречной полосе и отклониться в сторону своей полосы.

Стороны на процессе доказывают, что их доверители держались своей половины дороги. Юрист Михаил ЩУР и представители прокуратуры заявляют о невиновности Сергея Мнеяна, адвокат Марат ШУАКПАЕВ настаивает на невиновности Константина Зари. Эксперт Анатолий Ли смоделировал оба сценария.

В первом ПДД нарушил компьютерный автомобиль под управлением Мнеяна.

- Если Honda едет по своей полосе движения, то под углом 177 градусов BMW выезжает в сторону встречной полосы. В данном случае этому есть подтверждения - фотографии повреждений Honda, на которой видно, что у Honda повреждения переднего бампера и угловой части переднего бампера отсутствуют. То есть, контакт был, когда BMW контактирует с передним левым колесом Honda. Бампер Honda не задевается. Столкнулись арка крыла переднего левого колеса (BMW - "НГ") и колесо Honda.

Второй сценарий программа увидела так, поясняет Анатолий Ли:

- Но этот же угол можно показать, развернув автомобили вокруг своей оси. То есть, то же самое, угол 177 градусов, но BMW едет прямо по своей полосе движения, а Honda с этим же углом 177 градусов должна выезжать с полосы. Это говорит о том, что машине Honda, чтобы выехать на встречную, надо двигаться по своей полосе, сместиться, проехать какое-то расстояние и уже находиться в стадии ухода на свою полосу, видя, что BMW идёт по своей полосе. То есть, данное действие занимает около 80 м. То есть, могла ли Honda выехать на встречную полосу, проехать 80 м по встречной полосе, а потом уходить, это уже с учётом материалов дела.

Специалист интерпретировал материалы дела так, что машина Зари после ДТП остановилась на своей полосе (или вернулась на свою полосу после выезда на встречную). Михаил Щур же считает, что авто подсудимого остановилось на середине полотна. Вопрос усложняется тем, что разделительной полосы на том участке трассы нет, а эксперты определяли ось полотна условно - поделив его ширину в 8 м пополам.

Ещё один аргумент Анатолия Ли в защиту подсудимого - сведения из научной литераторы, по которым со своей полосы съехало то авто, которое до ДТП двигалось напротив места столкновения. Место столкновения специалист определяет на полосе Honda Зари, и поэтому считает, что на встречную выехал Мнеян на BMW:

- Столкновение могло произойти на полосе движения Honda в районе 75-87 м позади задней оси окончательно остановившегося автомобиля Honda.

- Согласно схеме ДТП, фототаблице, на проезжей части имеются и детали, и осыпи от автомобилей, потёки жидкостей. По этим признакам нельзя установить место столкновения и кто выезжал на встречную полосу? - спросил защитник Шуакпаев.

- Место столкновения определено по фрагментам диска крыла, - подтвердил специалист. - Ещё есть пятно жидкости.

- Мелкие детали, частицы имеют большую массу, далеко отлетают или остаются на месте столкновения?

- Фрагмент крыла веса не имеет, он может упасть сразу на месте столкновения. Мелкое стекло не имеет массы, падает сразу. Крупные летят вперёд. Диск отлетел на 8 м.

Важный предмет спора сторон - заносило BMW Мнеяна в ходе ДТП или нет. Согласно обвинению, занос произошёл из-за того, что Заря выехал на встречную и ударом придал автомобилю Мнеяна кручение. Если Шуакпаеву удастся доказать, что машину Мнеяна не заносило, это поставит под сомнение линию обвинения.

Кроме того, эксперт Ли заявил, что в сценарии, смоделированном программой, направление заноса не позволило бы BMW врезаться в Hyundai accent, ехавший за Honda и Chevrolet Cobalt:

- Я когда проводил исследование, задал условие. В программе можно задать условие, что BMW едет прямо. Положение автомобиля прямое, но положение векторного направления - это куда направлен центр тяжести, туда и направлено движение автомобиля. Здесь я отразил вектор в сторону, как будто машина была в заносе. Предположил, что после удара о Honda машина пошла в занос, и в этот момент идёт удар с Cobalt. В таком случае центр тяжести BMW находится левее, чем Cobalt. Поэтому машину закручивает, выносит на полосу своего движения. При таком ударе Cobalt уходит в кювет, но в место удара с Hyundai accent не попадает.

Материалы дела продолжат исследовать 18 февраля.

Фото автора