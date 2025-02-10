Защитник подсудимого спросил, изучил ли эксперт кровь на подушке безопасности BMW, в котором ехали Сергей Мнеян с супругой. По мнению адвоката, геномная экспертиза крови позволила бы ответить на вопрос, кто всё-таки сидел за рулём.

Константин Заря

Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

В рамках одного столкновения Honda и BMW ударились дважды. Второй удар выбил заднее левое колесо BMW.

- Какое время прошло от первичного контакта до вторичного контакта в момент выбивания колеса BMW? - спросил адвокат Константина Зари Марат ШУАКПАЕВ.

- Процесс удара, согласно законам физики, обусловленным законами природы, очень скоротечное событие, - пояснил эксперт Тимур БАТЫРШИН. - Сегодня, когда прокурор ознакамливал нас с выводами экспертизы, озвучил скорость автомобиля 90 км/ч. Что такое 90 км/ч? Это 25 м/с. Ключевое слово - метров в секунду. Длина машины - 4-5 м. 25 делим на 5 - это 5. То есть 0,2 секунды между этими событиями. Но второй-то тоже в движении. Значит, 0,2, делённое на 2 - это как раз 0,1 секунды между этими событиями. То есть, человек даже вздохнуть не успеет.

Судья Серик Абасов подключил Тимура Батыршина онлайн

Ранее представитель потерпевшего Мнеяна Михаил Щур, возражая против следственного эксперимента на месте ДТП, заявил, что провести его невозможно без измерения скорости спидометром в момент аварии, и "ни в одном уголовном деле математические расчёты не принимались". Значения же эксперта Батыршина содержатся в материалах дела.

- Скажите, а в каком направлении было выбито колесо у BMW? - продолжил допрос Шуакпаев. - Спереди назад или слева направо? На заднем левом крыле BMW нет замятия от удара. Если нет замятия, то нет придания силы, позволяющей направить автомобиль в кручение.

- Нам известны в обиходе, чаще всего, три закона Ньютона, - ответил эксперт. - Их несколько больше. Всякое тело до того, как его привели в движение, находится в покое. Взаимодействие равно противодействию. После того, как его привели в движение, достаточно сложно его обратно успокоить. При этом нужна какая-то другая сила. Кромка диска, зацепившись за что-то, отгибается спереди назад ударной нагрузкой. Поэтому спереди назад. Консервную банку все из нас держали. У консервной банки есть ключ. Мы его тянем, второй рукой придерживаем. Верхняя рука отгибает крышечку за ключ, а нижняя прижимает баночку на опорную поверхность. Когда спереди и назад приложили усилие, колесо пытается остаться на месте. Но сила его вынуждает вывернуться несколько наружу в передней части авто, сжимая детали подвески авто, прижимая заднюю часть колеса куда-то к заду и внутрь автомобиля.

Так видит аварию Сергей Мнеян... / Фото из архива "НГ"

...и так её видит Константин Заря / Фото из архива "НГ"

"Спереди назад или слева направо" из вопроса Шуакпаева - это вдоль трассы или поперёк трассе. Адвокат указывает, что на заднем левом крыле BMW нет замятия, и предполагает, что удар был всё-таки прямой, вдоль трассы. А это, по его мнению, не может отправить авто в занос. К прениям это утверждение адвоката шагает рука об руку с показаниями потерпевших Омаровых из Hyundai accent, которые говорят, что BMW не заносило, а Сергей Мнеян, управлявший авто, сам выехал навстречу Honda Зари и спровоцировал ДТП.

- В деле имеется протокол осмотра транспортного средства BMW, где сказано дознавателем, что сорвано левое зеркало заднего вида. В своём заключении вы также обращаете внимание на сорванное зеркало заднего вида. На фото визуально видно наличие провода, указывающего на возможное наличие видеорегистратора, встроенного в зеркало заднего вида. При том, что лобовое стекло BMW на месте. Что можете сказать по этому поводу? - спросил Шуакпаев.

- Эксперт - зараза такая, который исследует то, что относится к предмету экспертизы, - сказал Батыршин. - А к предмету относятся задачи, связанные с решением поставленных вопросов.

Согласно материалам дела, жена Мнеяна сидела на переднем пассажирском сидении BMW. На самом первом заседании защитник подсудимого спросил у потерпевшего, не вела ли машину его супруга и не поменялись ли они местами после столкновения. Мнеян предположение отрицал.

- Представлены ли органами дознания на комплексное исследование рулевое колесо, подушка безопасности (с пассажирской стороны - "НГ") с пятнами бурового цвета, похожими на кровь, изъятые из салона коврики со стороны, где сидел пассажир? - спросил защитник Зари у Батыршина.

- Предмет экспертизы у нас не медицинский, объектом являются не пятна крови.

Напомним, сразу после ДТП врачи-наркологи зафиксировали у Сергея Мнеяна сломанный нос. О травмах его жены в суде не сообщалось.

- Геномно-биологические результаты (крови на подушке безопасности - "НГ") обязаны были предоставить? На предмет того, кто был за рулём: Мнеян или его супруга? Допустимо участие судмедэксперта, дабы исключить варианты нахождения за рулём не того человека, как сообщается потерпевшим? - продолжил Шуакпаев.

Эксперт снова ответил, что перед ним такие вопросы не ставились.



Ещё одного эксперта допросят 12 февраля.

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