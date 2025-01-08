Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года на трассе Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Константина ЗАРИ, следуя за грузовиком, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 под управлением потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt (его водитель Скацкий скончался на месте) и Hyundai accent, в котором ехали супруги Омаровы. В ДТП также попал "ВАЗ 2110".

Очередное заседание прошло в Костанайском районном суде сегодня, 8 января. Перед допросом свидетелей адвокат подсудимого Марат ШУАКПАЕВ заявил ходатайство - привлечь экспертов для повторного изучения автомобилей и предоставить им доступ к спецстоянке. Стороны ответили моментально.





Прокурор согласился с обеими частями ходатайства. Первая просьба не встретила возражений и у представителя потерпевшей стороны. А вот вторая породила оживлённый спор.

- Производство судебно-медицинских экспертиз может быть реализовано в случае отсутствия необходимости истребования объектов исследования, - отметил представитель Сергея Мнеяна Михаил ЩУР. - То есть, когда не нужно представлять объект, который находится во владении у органа уголовного преследования. Сейчас защитой ставится вопрос - предоставить доступ. Вот это вот право не может быть реализовано, когда объект исследования находится в пределах вещественных доказательств. Могут быть повреждены исследуемые объекты. Или каким-то образом изменены. И мы не сможем в дальнейшем установить истину.

С ним солидарен представитель погибшего Скацкого адвокат Олег Шемелин.

Представительница потерпевших Омаровых Тогжан АГАТАЕВА поддержала ходатайство в необходимости повторной экспертизы, поскольку ранее эксперт Батыршин не ответил на некоторые вопросы:

- Не имеет места повторная экспертиза, потому что данные вопросы ставились перед экспертом, он так и пишет, что не может ответить. Полагаю, необходимо обеспечить доступ эксперту. Если имеются споры, что будут какие-то вмешательства, полагаю, необходимо присутствие прокурора, который обеспечит то, что не будет каких-то вмешательств.

Сам Шуакпаев пояснил: эксперты проведут только визуальный осмотр "без воздействия на транспортные средства".

Судья сообщил, что рассмотрит ходатайство после исследования всех материалов дела.

На допрос был вызван дознаватель Болат УРАЗОВ.

- Где пакеты с кровью, которые признаны вещественным доказательством? Их в деле нет. И почему по ним вы не провели соответствующих биологических исследований? - спросил Шуакпаев.

- Подушки безопасности BMW, - уточнил Константин Заря. - Обе подушки сработали, на них была кровь. В деле были фото.

Уразов ответил, что первичный осмотр и сбор крови проводил не он.

Следующее заседание назначили на 17 января.

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