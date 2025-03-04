Защитник Константина Зари предоставил новые причины сомневаться в том, что трое рыбаков находились на месте аварии и видели её. Двоих из них судья решил вновь допросить сегодня, 4 марта.

Доказывая своё нахождение на месте ДТП, рыбаки, казалось, защищались. Ведь на кону - достоверность показаний, которые они дали под присягой предупреждёнными об уголовной ответственности за лжесвидетельство.

Константин Заря / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем спровоцировал ДТП.

Ещё на досудебной стадии дознаватель привлёк к делу троих ехавших с рыбалки друзей в качестве свидетелей. По их словам, они ехали в Volkswagen Taro сразу за машиной подсудимого, но чудом избежали столкновения, увернув вправо на обочину и пропустив вперёд колонну машин позади них, которые и столкнулись в ДТП.

Адвокат Зари Марат ШУАКПАЕВ указывал, что камеры системы фиксации участников аварий "Автоураган" не запечатлели Volkswagen Taro, и поэтому нет доказательств, что они были на месте ДТП. Дознаватель отвечал: привлёк их в качестве свидетелей потому, что сотовые вышки в месте аварии зафиксировали сим-карты рыбаков.

На предыдущем заседании Шуакпаев предоставил видео камеры, установленной на здании СТО в Аулиеколе, на котором видно машину Зари, но нет Volkswagen Taro. Судья Серик АЙБАСОВ решил повторно вызвать рыбаков на допрос.

- Если вы ехали через дорогу, которая указывается, ваша машина должна быть там видна, - обратился судья к свидетелю. - На видеозаписи нет вашей машины.





Марат Шуакпаев (слева) и Темирлан Смагулов (справа) / Фото из архива "НГ"

- Точный маршрут я не помню, - ответил Темирлан СМАГУЛОВ. - Как мы ехали, точно не помню. Я смотрю - под сомнения ставят наше нахождение там. У меня есть переписки в WhatsApp. В этот же вечер я переписывался с ребятами, которые перед нами ехали (не в момент ДТП, но перед аварией - "НГ"). Они в 20:00 уже были в Рудном и спрашивали, что случилось.

- Согласно расшифровке сотовых вышек, в момент ДТП, в 18:29-18:30, вашего телефона нет, - сказал защитник Зари. - По расшифровке телефонных станций - вас там не было.

- Это по GPS? - спросил Смагулов.

Бауржан Бейсембаев / Фото из арива / "НГ"

- Когда телефоном пользуешься, звонишь или тебе звонят, сотовые вышки фиксируют географию звонка, - поправил его прокурор Бауржан БЕЙСЕМБАЕВ.

- В момент ДТП, до ДТП я не выходил на связь, - пояснил свидетель. - После ДТП, если проведёте эту процедуру, мы разговариваем по телефону, я рассказывал всю ситуацию. Конечно, провели эту процедуру в течение одной минуты. Пусть возьмут радиус полчаса хотя бы.

- Все трое были в одном транспортном средстве, но у них разное время момента, когда они оказались на месте происшествия. Как такое может быть? - спросил адвокат Шуакпаев.

- Когда идёт география звонка, стоит мачта, - пояснил гособвинитель. - Она делится на соты. У одного может словить Теле-2, допустим, а у другого "Актив" - может другая сота словить, будто они в разных местах находятся. Такое допускается. Можем даже специалиста допросить в этой области, он тоже пояснит об этом.

Судья изучил скриншоты переписки Смагулова, на которых он обсуждает аварию с друзьями из другой машины.

- "Пацаны чуть в аварию не попали", "Водитель машины сзади вас скончался", - зачитывает свидетель отдельные реплики. - Это доказывает, что Cobalt ехал сзади меня, а я ехал сзади Honda.

- Все эти скриншоты, переписки - для этого существует стадия досудебного расследования, - возразил Шуакпаев. - Дознавателями эти вопросы не выяснялись, не изъято. Возможно, предыдущие адвокаты Зари заявляли бы соответствующие исследования специальные экспертные на предмет монтажа, компьютерно-технического исследования, которые делаются по скриншотам и так далее. Поэтому возражаю против приобщения скриншотов. Суд - это не орган уголовного преследования. Это существенное упущение органов дознания.

Прокурор, представитель потерпевшего Мнеяна Михаил Щур и представитель погибшего Скацкого Шимелин попросили приобщить скриншоты, на что Шуакпаев сказал:

- Прошу назначить исследование на предмет возможного монтажа.

Серик Айбасов / Фото из архива "НГ"

- По тем доказательствам, которые вы просили приобщить - хронометраж, видео с СТО, мы никаких исследований не делали, - ответил судья Айбасов.

- Мы готовы, не вопрос, - заявил адвокат.

- Я не вижу необходимости в проведении экспертизы, - сказал судья. - Возражения отклоняются. Доводы свидетеля, скриншоты принимаются во внимание.

Владимир Колчанов (слева) / Фото из архива "НГ"

Второй рыбак Владимир Колчанов на повторном допросе тоже настаивал на том, что присутствовал на месте ДТП и видел аварию.

Следующее заседание назначено на 10 марта.