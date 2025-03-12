Её запросил защитник Константина Зари. Ранее эксперт, отвечая на вопрос адвоката, сказал, что комплексная экспертиза нужна, потому что один специалист не может ответить на вопросы разных отраслей. Почему судья отказал в её проведении?

Константин Заря (слева) и его адвокат Марат Шуакпаев / Фото из архива "НГ"

Согласно обвинению, 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением подсудимого Константина Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем спровоцировал ДТП.

Последний заявляет, что сидел за рулём, а жена - на переднем пассажирском сидении.

Адвокат Зари Марат ШУАКПАЕВ считает, что потерпевший лжёт.

Перед основным экспертом по делу Бекетом Кантарбаевым вопрос, кто и где сидел в BMW, на досудебном расследовании не ставился, а ходатайство Шуакпаева допросить эксперта судья Серик Айбасов отклонил. Геномную экспертизу крови с подушки безопасности пассажирской стороны следствие не назначило. Тапочки Мнеяна, в которых он, по показаниям, вёл машину, не изъяло. И адвокат Зари, и судья называют все эти моменты "существенным упущением органов дознания".





Тахир Халимназаров / Фото из архива "НГ"

Впервые о комплексной экспертизе заговорили на допросе эксперта Тахира ХАЛИМНАЗАРОВА, который заключил, что травмы супруги Мнеяна не характерны пассажиру и специфичны для водителя. Защитник Зари обратил его внимание на недочёты следствия:

- Вопрос "Каково могло быть местоположение супруги в момент ДТП с учётом характера повреждений?" и другие вопросы, на которые вы ответили по моему запросу, органы дознания должны были ставить перед судмедэкспертом и в таком случае экспертиза должна была производиться комплексная? - спросил тогда Шуакпаев.

- У нас в методике указано - судмедэксперту одному сложно будет решать этот вопрос, и он пишет органам следствия ходатайство о проведении экспертизы комплексной с привлечением автотехника, трассолога, лабораторных подразделений, - отвечал Халимназаров.

С геномной экспертизой крови и в целом важностью вопроса, кто был за рулём, всё понятно. Но тапочки изымать зачем?

- Исследование обуви очень много даёт, потому что у водителей при ДТП остаются признаки, характерные именно для водителя, - пояснял эксперт. - Особенно на обуви отпечатки травмирующей части салона автомобиля, определённые рифлёные рисовки отпечатываются на подошве. Обувь никто не исследовал. Вот я и указал в своём примечании, что необходимо производить их исследование.

Анатолий Ли / Фото из архива "НГ"

Требование адвоката не заканчивается на генетическом тесте. Эксперт Анатолий Ли считает, что выехать на встречную и привести к аварии мог только BMW, роэтому Шуакпаев сомневается в заключении эксперта Тимура Батыршина о том, что съехал с полосы Заря. Поэтому защитник просит предоставить Центру судебных экспертиз Министерства юстиции РК доступ к повреждённым машинам на специализированной стоянке и другим материалам дела для комплексной экспертизы.

Представитель потерпевших Омаровых Тогжан Агатаева просила удовлетворить ходатайство. Прокурор Бауржан Бейсембаев, представитель Мнеяна Михаил Щур и представитель погибшего в Chevrolet Cobalt Александра Скацкого Олег Шемелин возразили против экспертизы.





Судья Серик Айбасов / Фото из архива "НГ"

Сегодня, 12 марта, судья отказал в ходатайстве:



- Комплексная экспертиза назначается, когда для установления обстоятельств необходимо исследование на основе разных отраслей знаний. Повторная экспертиза назначается в случае, когда представленное заключение эксперта недостаточно обоснованно, либо его выводы вызывают сомнения, либо были существенно нарушены процессуальные нормы. Представленные суду доказательства допустимы, достоверны, достаточны для оценки. Существенных нарушений требований процессуальных норм суд не находит.

Прения судья назначил на 20 марта, так как прокурор попросил время на подготовку.