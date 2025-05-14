26 марта Костанайский районный суд в Тобыле признал Колстантина Зарю виновным, приговорив к 3 годам лишения свободы и лишению водительских прав на 5 лет. Тогда экспертиза со стороны следствия была оценена предпочтительней экспертизы со стороны защиты. Что решили в облсуде?

В обвинительном заключении указано: 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".



Согласно показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери подсудимого, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.

Адвокат Зари Марат ШУАКПАЕВ повторил в апелляционной коллегии все свои аргументы из разбирательства в суде первой инстанции. Тогда он опирался на две экспертизы.

Специалист Сергей Ли использовал программу, моделирующую ДТП по заданным параметрам. Она выдала результат - выехать на встречную мог только Мнеян, но никак не Заря. Эксперт Тахир Халимназаров заключил, что жена Мнеяна получила травмы, специфичные для сидящего на водительском сидении, а сам Сергей Мнеян - характерные для пассажиров, хотя нашли размещенными их по-другому - Мнеян сидел за рулём. Шуакпаев предположил, что у супругов был мотив поменяться местами, но следствие это упустило.

Что нового сказал адвокат в областном суде?

- На видеозаписи Мнеяна уже после происшествия зафиксирована его фраза "А там тоже машина стоит, да?", сказанная им с выражением удивления и неуверенности, - сообщил Марат Шуакпаев. И сделал вывод: - Водитель не контролировал дорожную обстановку в момент движения. Указанная фраза является косвенным признанием того, что водитель не заметил столкновения с первым автомобилем, с которого началась вся цепочка последующих повреждений. Это также аргумент против попытки переложить вину на первого задетого водителя. Ведь если он его даже не видел, как он может утверждать, что тот виноват? Однако почему-то полную уголовную ответственность за это бездоказательно несёт мой подзащитный, который даже не выезжал и не пересекал разделительной полосы.

История с заключением специалиста Ли получила продолжение:

- При столкновении двух авто - таких, как Honda 1999 г. в. и BMW 2016 г. в., - существует несколько факторов, влияющих на то, как они будут взаимодействовать, - сказал адвокат. - То, что старый автомобиль Honda может вырвать колесо у более современного внедорожника, который в разы тяжелее, маловероятно по ряду причин. Это масса и конструктивные особенности авто. BMW имеет более современную конструкцию с усиленной подвеской и кузовом, а также лучшую защиту колёс и подвесок. В таких столкновениях обычно более прочный автомобиль будет иметь меньше повреждений, чем более старый.

Одним из главных аргументов прокурора в первом разбирательстве были показания троих рыбаков, которые заявили, что ехали на Volkswagen Taro сразу за Honda Константина Зари. По их словам, Заря неоднократно совершал попытки обгона впереди идущего лесовоза, и одна из таких попыток обернулась ДТП.

Шуакпаев тогда отрицал сам факт нахождения рыбаков на месте аварии, поскольку камеры системы фиксации "Автоураган" не зафиксировали их машину. Дознаватели поясняли, что приобщили рыбаков к делу потому, что их СИМ-карты в месте ДТП зафиксировал сотовый оператор.

Гособвинитель в облсуде использовала этот факт для того, чтобы ударить в главный аргумент адвоката Зари - заключение эксперта Сергея Ли по компьютерной модели. Она заявила, что результаты моделирования не верны, поскольку специалист не указал Volkswagen Taro в заданных параметрах.

Довод о том, что Мнеян с супругой поменялись местами, прокурор назвала несостоятельным, поскольку "не имеет значения, кто сидел за рулём, и в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями этот факт не состоит".

Спустя час судья озвучила решение - оставила приговор без изменений, поскольку "вина Зари доказана дорожной обстановкой после ДТП". И пояснила: показаниям троих рыбаков она доверяет и подтверждение их нахождения на месте ДТП в виде геолокации СИМ-карт считает состоятельным.

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