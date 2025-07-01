Продолжаются стартовавшие в конце февраля VI Молодежные спортивные игры Республики Казахстан, в программу которых входят соревнования по 34 видам спорта и окончательные итоги которых будут подведены 1 октября.

Женская команда Костанайской области - серебряный призер Молодежных игр РК в легкоатлетической эстафете 4х400 м / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Эти комплексные соревнования, в которых в общей сложности примут участие более 2000 спортсменов, проводятся в рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023−2029 годы, формирования национальной сборной команды и подготовки к международным соревнованиям, в том числе летним Азиатским играм среди молодежи, которые пройдут в этом году в Бахрейне.

В Алматинской области на стадионе Центра олимпийской подготовки в конце июня прошли соревнования по легкой атлетике, в которых Костанайскую область представляли 13 спортсменов, причем 11 из них выступили на спринтерских дистанциях 100 м, 200 м и 400 м.

Костанайским легкоатлетам в этом году на республиканских соревнованиях удалось отличиться на нескольких стартах в эстафетах. Так, в январе в Астане на Кубке Казахстана в помещении костанайская команда завоевала золотые медали в женской эстафете 4х400 м, а в эстафете 4х200 м костанайские легкоатлетки стали бронзовыми призерами.

Вот и на Молодежных играх единственная медаль костанайскими легкоатлетами была завоевана в женской эстафете 4х400 м. Квартет наших спортсменок показал на финише эстафеты результат 4 мин. 1,26 сек., который на 0,3 сек. был лучше времени команды Астаны и уступал лишь результату ставших победительницами легкоатлеток Караганды - 3.48,43. Таким образом Алена Кузьмич, Кира Зарипова, Татьяна Колесникова и Алина Грицащенко стали обладательницами серебряных медалей.

Личными тренерами призеров Молодежных игр являются Алена Золина, Галина Кувалдина, Максим Головков (все - Костанай), Екатерина Кузнецова и Людмила Сунарбаева (обе - Рудный).

А в эстафете 4х100 м женская костанайская команда в составе Киры Зариповой, Валерии Смирновой, Татьяны Колесниковой и Ангелины Аал показала шестой результат - 51,28 сек.

В мужской эстафете 4х400 м костанайский квартет в составе Данила Литвинова, Мираса Жамарова, Никиты Козлова и Даниила Лосева стал седьмым с результатом 3.23,66.

На отдельных дистанциях костанайские легкоатлеты выступили в финальных забегах в пяти беговых дисциплинах.

Алина Грицащенко заняла итоговое пятое место в беге на 400 м (1.01,03). На этой же дистанции Алена Кузьмич была седьмой (1.04,76).

Четвертое место на дистанции 1500 м занял Даур Доспулов (4.02,48), являющийся воспитанником Токеша Ибраева и Татьяны Нерознак. Он же пробился в финал бега на 800 м и занял шестое место с результатом 1.55,86.

Кстати, в мае в Туркестане Даур Доспулов, являющийся студентом Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, завоевал две серебряные медали на этих же дистанциях на XIIІ летней Универсиаде РК, показав 1.55,97 на дистанции 800 м и 3.58,4 на дистанции 1500 м.

Шестой результат в финальном забеге на 200 м показал Никита Козлов из Лисаковска - 23,1 сек., финишировав в предварительном забеге через 22,61 сек. А на стометровке Козлов замкнул финальную восьмерку, показав на финише 11,78 сек., быстрее пробежав в предварительном забеге - за 11,41.

Женская сборная Костанайской области по регби-7 - бронзовый призер Молодежных игр РК / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

А в Талдыкоргане в рамках Молодежных игр прошли турниры по регби-7, в которых и мужская, и женская сборные Костанайской области завоевали бронзовые медали. А лучшими игроками Игр признаны костанайские регбисты Сергей Трусевич и Венера Юнусова.

Мужская сборная Костанайской области по регби-7 - бронзовый призер Молодежных игр РК / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst