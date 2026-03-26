С 1 июля в Казахстане изменятся правила выдачи кредитов. Что именно изменится для заёмщиков и на что теперь будут обращать внимание банки - объясняет Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Кредиты будут сильнее зависеть от дохода

О грядущих изменениях ранее рассказал глава Нацбанка Тимур Сулейменов. Как сообщалось, с июля банки начнут более строго оценивать платёжеспособность клиентов. Речь идёт о внедрении новых показателей - коэффициента долговой нагрузки (КДН) и коэффициента долга к доходу (КДД).

КДН показывает, какую часть своего дохода человек уже тратит на кредиты и другие обязательные платежи. Чем выше этот показатель, тем меньше шансов получить новый заём.

КДД позволяет оценить, сможет ли человек обслуживать новый кредит без риска финансовой перегрузки. Проще говоря, банки будут смотреть, какую часть заработка человек уже тратит на долги и сможет ли он платить по новому кредиту.

Без официального дохода кредит получить будет сложнее

Одно из ключевых изменений — акцент на официальных доходах. Банки ориентируются на данные, которые проходят через:

пенсионные отчисления;

систему обязательного медицинского страхования.

Если у человека есть стабильный и подтверждённый доход, шансы на получение кредита выше.

Кого коснутся новые ограничения

В первую очередь изменения коснутся казахстанцев с неподтверждёнными доходами.

К ним относятся:

сотрудники, получающие зарплату неофициально ("в конверте");

лица, работающие без трудового договора;

граждане без стабильного или подтверждённого дохода.

Зачем вводят новые правила

Изменения направлены на то, чтобы снизить риски как для банков, так и для самих заёмщиков. Речь идёт о ситуациях, когда человек берёт кредит без достаточного дохода, какое-то время платит, а затем перестаёт справляться с долговой нагрузкой. Новые требования должны предотвратить такие случаи и сделать кредитование более устойчивым.

Правила станут более точечными

В Казахстане уже существуют подобные ограничения, но с июля их планируют перенастроить и сделать более гибкими. Теперь банки будут точнее учитывать уровень дохода и подходить к оценке каждого заёмщика индивидуально.

Когда изменения вступят в силу

Новые правила планируют внедрить уже с 1 июля. Таким образом, казахстанцам, которые планируют взять кредит, стоит заранее учитывать новые требования - особенно в части подтверждения доходов.

Напомним: с сентября 2025 года в Казахстане заработали новые правила для кредитов. Введён так называемый период охлаждения, чтобы у заёмщиков было время обдумать решение и не попадать в мошеннические схемы. Также вводятся принципы ответственного кредитования. Это необходимо, чтобы люди не попадали в долги, с которыми не справятся.