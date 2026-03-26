В областном центре уже больше недели продолжаются поиски 17-летнего студента Владимира Орла. Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.





Сейчас поличейские изучают записи частных камер и видеонаблюдения центра оперативного управления, проверяют возможные места пребывания пропавшего и опрашивают родственников, знакомых и соседей.



- Ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Костаная и близлежащих регионов. К поискам также привлечены волонтёры и представители других служб, - отмечают в ведомстве. - Розыск находится на особом контроле руководства департамента полиции.



Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, незамедлительно сообщить по телефону «102».

Напомним, студент пропал 17 марта - предположительно он уехал на такси из общежития индустриального колледжа в неизвестном направлении.

С 19 марта его разыскивают полиция и волонтёры. Поисковые работы ведутся круглосуточно: проверяются возможные маршруты, прочёсываются территории города и окрестности, отрабатываются различные версии.

Волонтеры попросили горожан, проживающих в границах в границах улиц Победы — Сьянова, Сьянова — Рабочая, Сьянова — Шипина, Каирбекова — Лермонтова, Лермонтова — Алтынсарина, Алтынсарина — Победы, проверить записи на камерах наблюдения в ночь с 17 на 18 марта - с 00.00 до 03.00.

- Последнее его местоположение – улица Набережная. Владимир был одет в черную шапку, черную куртку, черные спортивные штаны, коричневые кроссовки. При себе он всегда имел телефон и портмоне с документами. Все, кто видел его, может быть похожего, пожалуйста, обратитесь в ближайшее отделение полиции. Для нас любая информация, даже самая маленькая и непроверенная вселяет надежду, - записала видеобращение 26 марта мать пропавшего студента. – Сынок, если ты меня слышишь, видишь, пожалуйста, отзовись, выйди на связь! Мы не знаем, в какую ситуацию ты попал. Все проблемы решаемы, мы тебе поможем в любом случае, только, пожалуйста, вернись домой живым и здоровым. Всем, кто меня слышит, пожалуйста, помогите найти мне сына!



Фото пресс-службы ДП Костанайской области