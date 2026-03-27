В Казахстане рассматривают изменения в распределении обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР). Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что предлагают изменить

По словам министра, сейчас рабочая группа обсуждает механизмы обеспечения финансовой устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе.

- Этот вопрос ещё находится на обсуждении, поэтому детали и предложения я пока не могу раскрыть в полном объёме, - отметил Ертаев.

Вместе с тем он сообщил, что одно из предложений касается перераспределения 5 процентов обязательных пенсионных взносов работодателя.

Как могут распределить взносы

Согласно обсуждаемому варианту:

4 процента предлагается направлять на индивидуальные пенсионные счета работников - в дополнение к уже существующим 10 процентам;

1 процент - в общий страховой фонд.

Как пояснил министр, этот механизм должен помочь сбалансировать систему.

- Это делается для того, чтобы регулировать перекосы - когда у кого-то накопления меньше и они быстрее истощаются. За счёт общего фонда человек сможет получать пожизненные пенсионные выплаты, - сказал он.

Когда примут решение

Министр сообщил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

- Мы ещё не сформировали единую позицию. У нас есть срок до 1 июня. До этого времени будем обсуждать и прорабатывать этот вопрос, - заключил Ертаев.

