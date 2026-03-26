Картонные коробки, порванные мешки и прочий мусор, брошенный мимо контейнера. О свалке во дворе здания по ул. Майлина, 2/2, где расположен филиал НАО «Госкорпорация "Правительство для граждан", мы сообщали в начале апреля 2025 года.

Свалка за филиалом "Правительства для граждан". Апрель, 2025 год

Сразу после нашей публикации мусор вывезли, а контейнеров стало больше. Но 26 марта 2026 года корреспондент «НГ» убедился, что свалка заметно разрослась.

Рядом с единственным контейнером - старые компьютерные мониторы и большие клетчатые сумки, наполненные мусором.

Снег тает, образуются лужи, мусор попадает в потоки талой воды и уносится дальше по двору. Бродячие собаки разбрасывают его по территории. Если свалку не уберут, не исключено появление крыс.

Корреспондент «НГ» обратился в филиал "Правительства для граждан". Там ответили, что заместитель директор в командировке, и дали номер Алексея Богданова, заместителя директора центрального офиса по ул. Амангельды, 93 "А". Но на звонок нам не ответили.

Ранее в здании располагался департамент юстиции Костанайской области. Год назад в "Правительстве для граждан" поясняли, что о происхождении свалки не знают, поскольку только что переехали.

Фото автора