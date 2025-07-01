Изначально представителей ломбардов допрашивали для уточнения суммы украденного. Но сторона потерпевшей от кражи считает, что эти организации, получив с изделий доход, сейчас искажают сведения о драгоценностях.

Иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

Согласно обвинению, Гульмира РАХАНОВА, работая с Гульнарой ИМАНОВОЙ в одном месте, вынесла из ее сейфа 91 украшение на сумму более 92 млн тенге и сдала похищенное в ломбарды.

Сторона потерпевшей заявила ходатайство о привлечении ломбардов к делу в качестве ответчиков.

- Мы достоверно в суде установили, что часть похищенного имущества осталась в недрах ломбардов, - подкрепил свою позицию представитель Имановой Сабыржан ИМАНБАЕВ.

- Каждый ломбард стоит и нагло врет, не предоставляет никаких доказательств, - возмутилась потерпевшая. - Получается, в нашей стране ломбарды - просто легализованная организация, предприятие по скупке и продаже краденного. Хочу продемонстрировать, почему мы заявляем ходатайство о привлечении ломбардов в качестве ответчиков.

Гульмира Раханова (слева) и Гульнара Иманова / лица скрыты по ходатайствам сторон

Потерпевшая заявила, что представитель одного из ломбардов исказил сведения об одном из колье, присудив ему вес в около 15 г. Поэтому 1 июля Иманова принесла в суд весы и взвесила аналогичное украшение. Прибор показал 60 г.

- Я пришла в этот суд за справедливостью, не в целях обогащения, - продолжила потерпевшая. - Я обеспеченный человек. Я прекрасно знаю, что с этого человека я до конца жизни не возьму ни копейки. Этот человек выбил из-под моей семьи ту подушку безопасности, на которую четверть века мы зарабатывали с мужем. Это очень тяжело морально.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА в удовлетворении ходатайства отказала. И пояснила:

- В уголовном процессе рассматриваются гражданские иски физических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным правонарушением. Непосредственно уголовным правонарушением - то есть фактом хищение. Факт хищения в данном случае, объективная его сторона, заканчивается моментом, когда подсудимая в приписываемом ей преступлении имела возможность ими (драгоценностями - "НГ") распорядиться - то есть, до того, как она передала все имущество в ломбард.

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