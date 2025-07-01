Инфляция в Казахстане ускорилась: где сильнее всего подорожали товары и услуги
Бюро национальной статистики опубликовало данные об инфляции в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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Инфляция за месяц в Казахстане
По данным Бюро нацстатистики, месячный индекс потребительских цен в июне замедлился и составил 0,8 процента (в мае он был равен 0,9 процента).
За месяц уровень цен платных услуг повысился на 0,8 процента, продовольственных и непродовольственных товаров – на 0,9 процента.
Инфляция за год в Казахстане
При этом годовая инфляция в Казахстане ускорилась. За год она составила 11,8 процента (в мае - 11,3 процента).
Цены на платные услуги за год выросли на 16,1 процента, непродовольственные товары - на 9,4 процента, продовольственные товары - на 10,6 процента.
Среди регионов самая высокая годовая инфляция сложилась в Алматы (13,8 процента), в Астане (13,1 процента) и Карагандинской области (13,5 процента), а самая низкая оказалась в Мангистауской области (9,6 процента).
Что подорожало за год
Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,2 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).
Из продовольственных товаров подорожали:
- груши - на 11,3 процента,
- кукуруза консервированная – на 10,8 процента,
- фруктовые и овощные соки – на 10,4 процента.
Среди непродовольственных товаров цены выросли на блендер – на 7,8 процента. Цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2 процента.
Что подешевело за год
При этом в годовом выражении подешевели:
- крупа гречневая - на 9 процентов,
- рис – на 8,3 процента,
- огурцы – на 3,5 процента,
- крупа овсяная – на 2,5 процента,
- курага – на 2,3 процента.
Напомним, что ранее эксперты повысили свои ожидания по инфляции на 2025 год с 10,6 процента до 10,7 процента, на 2026 год – с 9,0 процента до 9,4 процента, на 2027 год – с 6,1 процента до 6,8 процента.
Ранее "НГ" также сообщала, что инфляция в Казахстане в апреле за год выросла и составила 10,7 процента (в марте было 10 процентов), а в мае уже 11,3% в годовом исчислении.
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