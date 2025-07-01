Бюро национальной статистики опубликовало данные об инфляции в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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Инфляция за месяц в Казахстане

По данным Бюро нацстатистики, месячный индекс потребительских цен в июне замедлился и составил 0,8 процента (в мае он был равен 0,9 процента).

За месяц уровень цен платных услуг повысился на 0,8 процента, продовольственных и непродовольственных товаров – на 0,9 процента.

Повышение цен за месяц наблюдалось на мороженое на 1,9 процента, йогурт - на 1,6 процента, орехи - на 1,5 процента, рулеты, кексы – на 1,3 процента, кондитерские изделия, прохладительные напитки - по 1 проценту, сосиски, сардельки - на 0,9 процента.

Инфляция за год в Казахстане

При этом годовая инфляция в Казахстане ускорилась. За год она составила 11,8 процента (в мае - 11,3 процента).

Цены на платные услуги за год выросли на 16,1 процента, непродовольственные товары - на 9,4 процента, продовольственные товары - на 10,6 процента.

Среди регионов самая высокая годовая инфляция сложилась в Алматы (13,8 процента), в Астане (13,1 процента) и Карагандинской области (13,5 процента), а самая низкая оказалась в Мангистауской области (9,6 процента).

Что подорожало за год

Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,2 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).

Из продовольственных товаров подорожали:

груши - на 11,3 процента,

кукуруза консервированная – на 10,8 процента,

фруктовые и овощные соки – на 10,4 процента.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на блендер – на 7,8 процента. Цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2 процента.

Что подешевело за год

При этом в годовом выражении подешевели:

крупа гречневая - на 9 процентов,

рис – на 8,3 процента,

огурцы – на 3,5 процента,

крупа овсяная – на 2,5 процента,

курага – на 2,3 процента.

Напомним, что ранее эксперты повысили свои ожидания по инфляции на 2025 год с 10,6 процента до 10,7 процента, на 2026 год – с 9,0 процента до 9,4 процента, на 2027 год – с 6,1 процента до 6,8 процента.



Ранее "НГ" также сообщала, что инфляция в Казахстане в апреле за год выросла и составила 10,7 процента (в марте было 10 процентов), а в мае уже 11,3% в годовом исчислении.