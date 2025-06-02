Инфляция в мае составила 11,3%: какие продукты подорожали в Казахстане
Георгий ГОВОРОВ
В мае 2025 года инфляция в Казахстане составила 11,3% в годовом исчислении, сообщает informburo.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. За май цены выросли на 0,9% против 1,2% за апрель. Стоимость платных услуг повысились на 1,3%. Продовольственные товары стали дороже на 0,9%, непродовольственные – на 0,6%.
Фото Informburo.kz
Повышение цен отмечено на:
- лимоны – на 9,1%;
- яблоки – 6,1%;
- груши – 5,2%;
- виноград – 5,1%;
- обручальное золотое кольцо – 4,6%;
- строительные материалы – 1,1%;
- одежду и обувь, товары личного пользования – 0,8%.
Также повысились тарифы на:
- холодную воду – на 4,2%;
- водоотведение – 1,6%;
- газ, транспортируемый по распределительным сетям – 1,5%;
- электроэнергию – 1,4%.
Услуги железнодорожного транспорта повысились на 2,1%, санаториев – на 2%. Снижение цен наблюдалось на:
- огурцы – на 37,1%;
- помидоры – 19,8%;
- капусту – 7,7%;
- бананы – 5,7%;
- яйца – 2,4%.
Самую низкую месячную инфляцию зарегистрировали в Карагандинской области – 0,2%, затем идёт Астана с показателем 0,3%, а следом – Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская, Улытауская области – по 0,6%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Казахстане выросли цены на услуги парикмахерских и салонов красоты на 14,6%, услуги санаториев – на 14,4%. Также подорожали ноутбуки на 46,5%, обручальные золотые кольца – на 35,6% и планшеты – на 31,9%.
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