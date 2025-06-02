В мае 2025 года инфляция в Казахстане составила 11,3% в годовом исчислении, сообщает informburo.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики. За май цены выросли на 0,9% против 1,2% за апрель. Стоимость платных услуг повысились на 1,3%. Продовольственные товары стали дороже на 0,9%, непродовольственные – на 0,6%.

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Повышение цен отмечено на:

лимоны – на 9,1%;

яблоки – 6,1%;

груши – 5,2%;

виноград – 5,1%;

обручальное золотое кольцо – 4,6%;

строительные материалы – 1,1%;

одежду и обувь, товары личного пользования – 0,8%.

Также повысились тарифы на:

холодную воду – на 4,2%;

водоотведение – 1,6%;

газ, транспортируемый по распределительным сетям – 1,5%;

электроэнергию – 1,4%.

Услуги железнодорожного транспорта повысились на 2,1%, санаториев – на 2%. Снижение цен наблюдалось на:

огурцы – на 37,1%;

помидоры – 19,8%;

капусту – 7,7%;

бананы – 5,7%;

яйца – 2,4%.

Самую низкую месячную инфляцию зарегистрировали в Карагандинской области – 0,2%, затем идёт Астана с показателем 0,3%, а следом – Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Туркестанская, Улытауская области – по 0,6%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Казахстане выросли цены на услуги парикмахерских и салонов красоты на 14,6%, услуги санаториев – на 14,4%. Также подорожали ноутбуки на 46,5%, обручальные золотые кольца – на 35,6% и планшеты – на 31,9%.