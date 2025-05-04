Инфляция в Казахстане в апреле за год выросла и составила 10,7 процента (в марте было 10 процентов), сообщает Радио "Азаттык" со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

По данным бюро, цены на платные услуги за год выросли на 15,7 процента, непродовольственные товары – на 8,9 процента, продовольственные товары – на 8,5 процента.

Цены на платные услуги за год выросли на 15,7 процента (в марте – 14,3 процента), непродовольственные товары – на 8,9 процента (9,1 процент), продовольственные товары – на 8,5 процента (7,6 процента).

По сравнению с апрелем 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 89,1 процента, отопление центральное – на 18,7 процента, вывоз мусора – на 16,2 процента, горячую воду – на 14,4 процента, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,3 процента, электроэнергию – на 11,7 процента. Оплата за содержание жилища подорожала на 10,3 процента. В свою очередь аренда жилья стала дороже на 15,3 процента. Рост цен на связь — 15,8 процента.

Также на 24,7 процента подорожали билеты в поезда. Цены на медицинские услуги повысились 14,3 процента.

В последние месяцы в Казахстане ускорилась инфляция. Например, по данным на февраль, инфляция составила 8,9 процента в годовом выражении (в декабре 2024 года – 8,6 процента), а, по данным на март, составила – 9,4 процента. В марте годовая инфляция достигла 10 процентов.

Для сдерживания инфляции Нацбанк Казахстана в марте резко повысил базовую ставку до 16,5 процента годовых.