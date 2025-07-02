С 1 июля 2025 года в России начинают действовать новые правила использования мобильной связи для иностранных граждан, передает Tengri Travel.

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Согласно заявлению Минцифры России, операторы начнут поэтапно отключать сим-карты у тех иностранцев, кто не прошел обязательную биометрическую регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС).

"С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт.

По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь", - говорится в сообщении ведомства.

Как будет происходить отключение

Процесс будет проходить в несколько этапов:

неактивные номера, по которым не было активности более 3 месяцев, отключат сразу;

для активных номеров сначала ограничат доступ к международной и междугородней связи, а также снизят скорость интернета;

через 30 дней после введения ограничений услуги связи будут полностью прекращены, если пользователь не переоформит договор.

"За это время пользователь может переоформить договор по новым правилам", - подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, уже более 2 миллионов иностранцев зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и оформили сотовую связь по новым правилам. Отмечается, что некоторые банки позволяют получить СНИЛС, подтвердить "Госуслуги" и сдать биометрию за один визит.

"С 30 июня иностранцы, планирующие визит в Россию, могут подать заявление на въезд и зарегистрировать биометрию через приложение ruID. На границе будет создан цифровой профиль, включающий СНИЛС и учетную запись "Госуслуг". Останется только один раз сходить банк, чтобы подтвердить учетную запись и биометрию. Фотографироваться и записывать голос повторно не потребуется", - добавили в ведомстве.

Что делать тем, кто уже в России

Как сообщили в Минцифры, для того чтобы переоформить договор иностранцам, которые находятся в России, необходимо:

проверить количество оформленных на вас абонентских номеров. Это можно сделать в разделе "Сим-карты" на "Госуслугах";

расторгнуть договоры по лишним номерам;

обратиться в салон связи и подтвердить личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.

"С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим. Чтобы заключить договор связи, им нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на "Госуслугах", зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона. Меры направлены на борьбу с мошенниками и "серыми" сим-картами", - заключили в ведомстве.