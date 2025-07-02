Компания собирала данные с телефонов, которые просто лежали в кармане. Присяжные в Сан-Хосе (штат Калифорния) постановили, что Google незаконно собирал данные с простаивающих Android-устройств. Это касается 14 миллионов пользователей, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Reuters.

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Корпорация должна выплатить 314,6 млн долларов за незаконный сбор данных. Речь идёт о случаях, когда телефоны были включены, но человек ими не пользовался – экран был выключен, приложения не открыты, службы слежения отключены. Несмотря на это, данные продолжали передаваться на серверы Google.

Компания использовала собранную информацию, в том числе для повышения точности рекламы, что дало ей коммерческое преимущество. Присяжные сочли, что эти действия создавали "обязательное и неизбежное бремя" для владельцев устройств: данные уходили на серверы Google, расходуя интернет-трафик пользователей и принося выгоду только компании.

В Google уже заявили, что обжалуют вердикт. Представитель компании Хосе Кастаньеда утверждает, что суд "неправильно понял" принципы работы сервисов, необходимых для безопасности и стабильности Android.

Адвокат истцов Глен Саммерс, напротив, назвал вердикт "решительным подтверждением серьёзности проступка Google". Он подчеркнул, что это важный шаг в защите прав пользователей.

Это не единственный процесс против интернет-гиганта: весной 2026 года в федеральном суде США начнётся разбирательство по аналогичному иску, поданному от имени пользователей из других штатов. А в мае 2025 года Google уже согласился выплатить 1,375 млрд долларов по делу о нарушении конфиденциальности в Техасе.