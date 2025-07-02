Избиение детей в центре коррекции Костаная прокомментировало управление образования
Андрей СКИБА
28 июня наши читатели сообщили, в Центре коррекции развития детей "Аманат и К" в Костанае (ул. Доненбаевой, 31 А) воспитатели избивали детей и не кормили их. В подтверждение своих слов прислали в редакцию записи с камер наблюдения.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе управления образования акимата Костанайской области.
Фото из архива «НГ»
- В отдел образования города Костаная поступили заявления от родителей детей, посещавших ТОО ОК «Аманат и К», - прокомментировали в ведомстве. - Так как в данном частном детском саду размещен государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, в соответствии с нормативами будет направлена комиссия для проведения проверки.
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Кроме того, в связи с жалобами управление направило письмо в АО «Финансовый центр» о приостановлении финансирования данного учреждения.
Ранее в пресс-службе департамента полиции Костанайской области «НГ» сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 140 УК РК - «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением».
- Речь идёт о действиях педагогов, либо сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми, - пояснили тогда в полиции. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
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