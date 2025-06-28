Наши читатели сообщают, что в Центре коррекции развития детей "Аманат и К" в Костанае (ул. Доненбаевой, 31 А) воспитатели избивали детей и не кормили их. В подтверждение своих слов прислали в редакцию записи с камер наблюдения.

Кадр из видео

По словам родителей они уже обращались с заявлением в полицию и направляли обращение в отдел образования города.

В пресс-службе ДП области «НГ» пояснили, что по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенному с жестоким обращением с ними, полицией проводится досудебное расследование в соответствии со ст. 140 УК РК.

- Речь идёт о действиях педагогов либо сотрудников учреждений, обязанных осуществлять надзор за детьми, - отмечают в ведомстве. - В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Мы также обратились за комментарием в пресс-службу управлений образования и здравоохранения. Ждем ответа.