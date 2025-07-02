По данным отдела предпринимательства, на 14 социально значимых продуктов питания в городе цены ниже среднеобластных. Власть считает, что это достигнуто в том числе за счет использования ею стабилизационных мер.

Как отметила на аппаратном совещании 30 июня руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира КАЗКЕЕВА, с начала года значительно вырос объем продукции, которую торговля выбирает из стабилизационного фонда. Напомним, что речь идет о перечне из 19 продуктов питания: овощи, яйца, молочная продукция, мясо кур, говядина, некоторые виды круп, макаронные изделия, растительное масло, сахар и соль.

- Сегодня в городе более 40 объектов торговли продают продукты из стабфонда, закупаемые там по фиксированным ценам. Уже реализовано 2 625 тонн, за аналогичный период 2024 года было 985,1 тонны, - привела данные Казкеева. - Для стабилизации цен на овощную продукцию и недопущения дефицита в мае–июне были организованы поставки капусты из южных регионов страны через СПК «Тобол». Закупили ее по 130 тенге за 1 кг. 32 тонны продукции было оперативно распределено по магазинам. Реализация в мае велась по 145 тенге, в июне - по 80–90 тенге. Благодаря этому удалось не допустить резкого скачка цен в период межсезонья и насытить рынок свежей продукцией. В июле ожидаются поставки лука репчатого из Туркестанской области. Цены будут определены к моменту поступления товара.

Сейчас лук в одном из супермаркетов продают по 298 тенге

Корреспондент «НГ» 1 июля наведался в несколько супермаркетов. Судя по ценам на капусту, социальная кончилась. Например, в овощном отделе, расположенном в супермаркете «Тамаша», белокочанная продавалась по 265 тг/кг, репчатый лук - по 298 тенге, а картофель от местного производителя КХ Бекиров (поставщик стабфонда) - по 150 тенге.

В этом же магазине можно оценить работу проекта «Социальная полка». По словам Казкеевой, он реализуется в 82 торговых точках Костаная.

С января по июнь 2025 года цена на социально-значимое масло выросла почти на 12%

- Речь идет о социально значимых продуктах с фиксированными ценами, контроль над которыми ведётся в рамках заключённых с торговыми объектами меморандумов. Продукты размещаются на видных местах и снабжены специальной маркировкой для удобства покупателей, - сказала руководитель отдела. - Контроль над наличием этих продуктов и уровнем цен проводится как департаментом торговли, управлением сельского хозяйства, отделом предпринимательства, так и СПК «Тобол» в рамках созданной рабочей группы.

В принципе, для любого покупателя главный ориентир - это цена товара, независимо от того, за счет каких мер она снижена, чтобы быть доступной для него. Но если вы обращаете внимание на стикеры «Социальной полки», то, во-первых, продукты таких разных категорий, как яйца, курятина, молоко, само собой лежат на разных витринах, а не в одном месте. Второе - стикеры, которыми помечена их «социальность», в разных магазинах тоже отличаются. В «Тамаше», в частности, они довольно блеклые, на желтой бумаге, немного похожи на скидочные ценники.

- В городе продолжается практика заключения меморандумов с торговыми организациями о сдерживании цен, - сказала Мира Казкеева, - подписано 37 меморандумов с торговыми сетями, в которых зафиксированы предельные цены на социально значимые товары (СЗПТ). Предприниматели берут на себя обязательства по минимизации розничной наценки и недопущению роста цен на них.

При этом ограничения размеров торговой надбавки - не только добрая воля бизнеса, закрепленная некими договоренностями с исполнительной властью, а пункт, регулируемый законом. По данным отдела предпринимательства, с начала 2025 года превышение такой надбавки на СЗПТ департаментом торговли выявлено у 68 субъектов торговли, из которых 21 предпринимателю назначены штрафы на общую сумму 233,9 тыс. тенге. За аналогичный период прошлого года бизнесу было направлено 98 предупреждений и назначено 3 штрафа на сумму 313, 8 тыс. тенге.

Докладчик подчеркнула, что с 13 марта 2025 года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, ужесточающие административную ответственность за превышение наценки на социально значимые товары. С этой даты за нарушение сразу назначается штраф без этапа предупреждения. Размер взыскания зависит от категории бизнеса: для физлиц и малого бизнеса — 5 МРП (19 660 тг), для среднего - 35 МРП (137 620 тг), для крупного - 150 МРП (589 800 тг). При повторном нарушении в течение года суммы увеличиваются вдвое и более.

Фото Галины КАТКОВОЙ