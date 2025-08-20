В Казахстане разгорелась дискуссия вокруг обязательной школьной формы, передает Tengrinews. В начале августа в сети появилась петиция, авторы которой предлагают отказаться от строгих требований к одежде учеников и ввести более свободный дресс-код.

Фото Tengrinews

По мнению инициаторов, единая форма никак не влияет на качество образования и успеваемость детей, зато создаёт значительные расходы для семейного бюджета.

В петиции выдвинуты три основных предложения:

отменить обязательную школьную форму;

ввести разумный дресс-код, позволяющий выбирать комфортную и доступную одежду;

перенаправить ресурсы на повышение качества образования и развитие инклюзивной среды.

Что ответили в Министерстве просвещения

В ведомстве напомнили, что требования к школьной форме закреплены законодательно и обязательны для всех.

"В соответствующем приказе чётко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трёх цветов. При этом, согласно пункту 13 Требований, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается", - говорится в ответе Минпросвещения.

Там отметили, что форма помогает создать равные условия для всех школьников, снижает риск буллинга и поддерживает деловую атмосферу.

"Каждая школа действует в рамках правил организации образовательного процесса и утверждённых требований к школьной форме, которые обязательны для исполнения всеми родителями и законными представителями обучающихся. Эти требования закреплены в нормативно-правовых актах, уставах школ и договорах между школой и родителями", - говорится в распространенном сообщении Минпросвещения.

Как отметили в ведомстве, родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований.

"Неисполнение этих обязанностей влечёт предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях. Что касается информации о якобы существующей петиции по данному вопросу, официально в уполномоченные государственные органы такая петиция не поступала, в установленном порядке не рассматривалась и, следовательно, не является предметом официального обсуждения", - отметили в Министерстве просвещения.

"На форму ушло 130 тысяч": что говорят родители

Мама двух школьников Алия Туякбаева рассказала ранее корреспонденту Tengrinews.kz, что семья не могла выбирать, где покупать школьную форму.

"Школа заранее определила фасон и магазин. Причём магазин оказался брендовым, а требования к внешнему виду детей с каждым годом становятся всё строже. На двоих у нас вышло около 130 тысяч тенге без учёта рубашек. Костюм-тройка, жилетка, брюки, а к фасону – строгие лекала, бантики, значки. Я считаю, что достаточно было бы определить лишь цвет формы и этого хватило бы", – рассказала мама школьников.

По её словам, такие траты тяжело ложатся на бюджет семьи.

Цены на школьную форму растут

Школьные стандарты формирует каждое учебное заведение самостоятельно. Популярными становятся обязательные эмблемы, банты и подвески, что также приводит к дополнительным расходам.

По данным продавцов, стоимость школьной формы ежегодно увеличивается на 10–15 процентов. В Алматы цены на блузки и рубашки начинаются от 5 тысяч тенге, а полный комплект обходится примерно в 35 тысяч, не считая обуви. Родители признаются, что без формы детей на уроки не допускают.