Вывеску зоны самообслуживания рабочий на стремянке вешает прямо посреди очереди в эту самую зону. Помощники замечают: «Криво у тебя висит!».

Что говорят о новом (но старом) месте размещения ЦОНа № 1 его посетители - в репортаже корреспондента «НГ» о первом дне возобновления работы центра в «родном» здании.

Да, адрес ул. Тауелсыздык, 114 на самом деле - не новый для ЦОНа № 1. Он размещался тут, пока не переехал на ул. Тауелсыздык, 46. а это здание занял центр миграционных услуг. Сегодня, 20 августа, ЦОН вернулся в здание № 114 после ремонта в нем.

Бежевый ЦОН для бежевых мам

Дизайн нового старого ЦОНа самый что ни на есть трендовый и даже мемный - всем своим видом (не)кричащие пастельные тона и черное матовое покрытие потолка, которое повально размещают сегодня в ванных комнатах и некоторым успело осточертеть из-за слабости перед водными разводами.

А мемным дизайн вышел потому, что такой вирусный интерьер под стать таким же вирусным «бежевым мамам» - героиням мема, высмеивающего любовь молодых домохозяек ко всему трендово-пастельному. А что? Бежевые мамы ведь тоже получают справки и апостилируют документы!

Кажется, идеальное место для этого черного матового - именно на потолке ЦОНа, где разводы ему не грозят. Тем более, что покрашены им решетки, за ячейки которых подвешивают вывески для навигации граждан.

А рабочий из начала статьи своей стремянкой никому из очереди не помешал. Ведь, как сказала корреспонденту «НГ» посетительница Ольга КИСЕЛЕВА, здание просторнее прежнего:

- Там маленькое здание было, там, конечно, все в кучке, неудобно. А здесь как-то быстро все. Мне нравится ремонт: свежо, чистенько, хорошо. Но людей сильно много сегодня.

Но изменить время создания справок переезд и ремонт не могут.

- Ремонт понравился, конечно, но справку 5 дней ждать, - сказала Галина ШЕВЧЕНКО. - Хотя сказали, что все быстро делается.

- А в предыдущем здании такие проблемы были?

- Да то же самое, в принципе.

- Мы не обратили на это внимания, для нас главное - обслуживание, - пояснила соседка Галины Светлана ЧЕРНЫШЕВА.

На здании № 46 надпись ЦОНа еще висит. Охранник в опустевшем помещении перенаправляет редких посетителей на новый адрес.

Фото автора