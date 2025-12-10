О случившемся рассказала мама семилетнего мальчика. По её словам, на него напали 9 декабря в районе дома №50 по улице Айманова, сообщает informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

- Напали двое мальчиков около 10 лет, повалили его на землю, один из них держал его, второй пинал ногами по голове и по телу. Потом один из них достал ножницы и начал резать язык. Моему сыну удалось вырваться, он в шоковом состоянии добежал до подъезда. Мальчика бежали за ним, но он успел позвонить в домофон и забежать в подъезд, – заявила женщина.

По её словам, камеры видеонаблюдения, установленные вокруг дома, не работали и не зафиксировали произошедшее. Она обратилась к местным жителям с просьбой откликнуться всех, кто мог стать свидетелем происшествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТИПИЧНЫЙ ПАВЛОДАР (@ti.pavlo)

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего.

- Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к происшествию. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям их законных представителей. Также поведение несовершеннолетних рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с постановкой на учёт, – отметили в департаменте.

В управлении здравоохранения региона уточнили, что пострадавшего мальчика доставили в травмпункт Павлодарской областной детской больницы. При первичном осмотре врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины и кровоподтёки верхней и нижней губ, а также ссадину на кончике языка, сопровождающуюся нарушением речи.

- Пациент госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние стабильное, средней степени тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, – добавили в облздраве.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева связалась с мамой потерпевшего. По её данным, психолог больницы начал работу с мальчиком.