В пятый раз в Костанае прошел традиционный юношеский турнир по футболу, посвященный памяти первого директора ФК «Тобол» Халимжана Ержанова.

Играют команды Аркалыкской городской ДЮСШ и Футбольного центра «Тобол» / Фото vk.com/fctobol

В соревнованиях, входящих в республиканский календарь и прошедших при поддержке Федерации футбола Костанайской области, приняли участие десять команд, составленные из игроков 2013 г.р. и моложе, из Астаны - СДЮШОР Nº8, Актобе - ФЦ «Актобе» и ОСШИКОР имени Есет-батыра, Актау - ФЦ «Каспий», Аркалыка - городская ДЮСШ, Костаная - ФЦ «Тобол-2013», ФЦ «Тобол-2014» и ДЮСШ футбола, Лисаковска - городская ДЮСШ и впервые выступившие в этом турнире гости из России - ФК «Энергетик» (Бугульма, Татарстан). Участие юных футболистов из Татарстана в этих соревнованиях придало им международный формат.

Турнир прошел в два этапа. На первом команды провели однокруговые турниры в двух группах. Игры проходили в манеже «Тобыл Арена».

В группе «А» борьба за лидерство развернулась между командами футбольного центра «Каспий» и ДЮСШ футбола. И победу в этом споре одержала актауская команда. А в группе «В» победителем стала команда ФЦ «Актобе», одержавшая в том числе и победу со счетом 2:0 над командой ФЦ «Тобол», также вышедшей в полуфинал.

В первом поединке за выход в финал команда ДЮСШ футбола встретилась с командой ФЦ «Актобе». Интересно, что ФЦ «Актобе» является действующим чемпионом Казахстана среди футбольных центров, а сборная ДЮСШ футбола (тренеры Тулеген Шулаков, Андрей Левченко) - победитель прошедшего в Кызылорде чемпионата Казахстана 2025 года среди юношей 2013 г.р. В упорном споре двух чемпионов сильнее оказались юные костанайские футболисты, одержавшие победу в серии послематчевых пенальти - 4:3.

Во втором полуфинале между командами футбольных центров «Тобола» и «Каспия» победу праздновали актаусцы - 2:0.

Команда ФЦ «Каспий» также победила и в финале, выиграв у ДЮСШ футбола со счетом 3:0. А в матче за третье место, прошедшем в очень упорной борьбе, команда ФЦ «Актобе» обыграла команду ФЦ «Тобол» со счетом 2:1.

Организаторы турнира отметили специальными призами и лучших игроков в пяти игровых номинациях. Так, лучшим вратарем признан Марк Дербуш (ФЦ «Тобол-2013»), лучшим защитником - Артем Габидулин (ФЦ «Каспий»), лучшим полузащитником - Асылхан Марат (ФЦ «Актобе») и лучшим нападающим - Али Уали (ДЮСШ футбола). А лучшим игроком турнира стал Темирлан Нуркабаев (ФЦ «Каспий»).

На поле СДЮШОР Nº8 (Астана) и ФЦ «Тобол» / Фото vk.com/fctobol

Были отмечены и лучшие игроки в своих командах. В СДЮШОР Nº8 (Астана) лучшим стал Рахметтолла Абилмансур, в команде Аркалыкской ГДЮСШ - Нурадил Ыкылас, в команде Лисаковской ГДЮСШ - Данил Мирнов, в ФК «Энергетик» (Бугульма) - Эрик Узбеков, в Актюбинской областной спортивной школе-интернате-колледже олимпийского резерва имени Есет-батыра - Нурадил Бакытжан и в ФЦ «Тобол» - Ерасыл Исенов.

Серебряный призер турнира - команда ДЮСШ футбола / Фото fcko.kz

На церемонии награждения по итогам турнира вице-президент Федерации футбола Костанайской области Булат Искаков, многие годы тесно работавший с Халимжаном Ержановым, поздравил всех победителей и участников и вручил ценные призы.

Из досье «НГ»

Халимжан Сагидоллович Ержанов практически всю жизнь посвятил развитию отечественного спорта и трудился на различных должностях и в регионах, и в составе республиканских организаций. Главная часть профессиональной деятельности Халимжана Ержанова прошла на руководящих постах казахстанских профессиональных футбольных клубов. А наиболее успешный и плодотворный период его работы был связан с «Тоболом». Под его руководством костанайский клуб стабильно входил в число призеров национального первенства, завоевал первые в истории выступления команды золотые медали чемпионата Казахстана, а также достойно представлял отечественный футбол на международной арене.

Халимжан Ержанов также был директором Национальной футбольной лиги Казахстана и руководителем отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная. А в последний период трудовой деятельности Халимжан Сагидоллович входил в состав административного руководства стадиона «Центральный» города Костаная.

Благодаря знаниям и целеустремленности, интеллигентности и порядочности Халимжан Ержанов пользовался заслуженным авторитетом и запомнился позитивным человеком с активной жизненной позицией.