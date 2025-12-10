В Алматы завершился чемпионат Казахстана по трем видам борьбы - греко-римской, вольной и женской.

Серебряный призер чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе Тимур Оспанов с руководителями ОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Костанайской области» / Фото instagram.com/wrestling_federation_kostanay

В чемпионате приняли участие 667 борцов, представлявших Астану, Алматы, Шымкент и 17 областей республики.

В ходе турнира состоялось заседание Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, на котором Даулета Турлыханова на посту президента сменил Еркин Окасов.

По словам Турлыханова, этот чемпионат являлся ключевым в плане формирования состава национальной команды, учитывая высокую конкуренцию на континенте, ведь из 18 золотых медалей по трем стилям борьбы на последних Олимпийских играх 12 наград завоевали борцы из Азии.

В турнире по греко-римской борьбе успешнее всего выступили представители Астаны, завоевавшие три золотые и две бронзовые медали. Два золота на счету борцов Алматинской области, которые также заняли одно второе и одно третье места. Третье командное место заняли спортсмены Жетысуской области, в активе которых одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

На счету борцов греко-римского стиля Костанайской области три призовых места, в том числе одно второе и два третьих.

Дошел до финала в весовой категории до 87 кг и уступил там Нурсултану Турсынову из Абайской области Тимур Оспанов, ставший серебряным призером и выполнивший норматив мастера спорта РК.

Бронзовые призеры чемпионата Казахстана по греко-римской борьбе Алижан Дурсунов и Тамерлан Шадукаев / Фото instagram.com/dushor_kst

Обладателями бронзовых медалей стали Алижан Дурсунов, занявший третье место в весовой категории до 72 кг, и мастер спорта международного класса Тамерлан Шадукаев, ставший третьим призером в весовой категории до 77 кг.

Чемпионские титулы в чемпионате РК по греко-римской борьбе завоевали: до 55 кг - Нурзат Кабдрахимов (Жетысуская область), до 60 кг - Ербол Камалиев (Алматинская область), до 63 кг - Сайфулла Курман (Актюбинская область), до 67 кг - Багдат Сабаз (Астана), до 72 кг - Алматбек Аманбек (Алматинская область, до 77 кг - Мерей Маулитканов (Астана), до 82 кг - Ибрагим Магомадов (Карагандинская область), до 87 кг - Нурсултан Турсынов (Абайская область), до 97 кг - Ерзат Ерланов (Астана), до 130 кг - Джохар Узаров (Шымкент).

В чемпионате Казахстана по женской борьбе две бронзовые медали завоевали представительницы Костанайской области.

Бронзовый призер чемпионата Казахстана по женской борьбе Гульжазира Амантай (справа вторая) / Фото instagram.com/shvsm_kostanay

Третье место в весовой категории до 50 кг заняла Гульжазира Амантай, а в весовой категории до 57 кг третьей стала обладательница Кубка РК Лаура Альмаганбетова.

Сильнейшей сборной в женской борьбе на чемпионате Казахстана стала команда Астаны, занявшая три первых и три третьих места. Две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград в активе сборной Туркестанской области. А третье место заняла сборная Алматинской области, завоевавшая две золотые и одну бронзовую награды.

Чемпионками Казахстана по женской борьбе в своих весовых категориях стали: до 50 кг - Марал Танирбергенова (Мангистауская область), до 53 кг - Зейнеп Баянова (Западно-Казахстанская область), до 55 кг - Шугыла Омирбек (Туркестанская область), до 57 кг - Нилуфар Раймова (Туркестанская область), до 59 кг - Виктория Хусаинова (Акмолинская область), до 62 кг - Тыныс Дубек (Алматинская область), до 65 кг - Айжан Суйдуова (Алматинская область), до 68 кг - Елена Шалыгина (Астана), до 72 кг - Жамиля Бакбергенова (Астана), до 76 кг - Гульмарал Еркебаева (Астана).

В турнире по вольной борьбе костанайские борцы, к сожалению, призовых мест не заняли. А лучшими здесь были борцы Алматы, на счету которых три первых места и одно третье. Два первых и два третьих места у команды Алматинской области, а сборная Жамбылской области завоевала одно золото, три серебра и три бронзы.

Бронзовый призер чемпионата Казахстана по женской борьбе Лаура Альмаганбетова со своим тренером Сандыбеком Сарсеновым / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

Чемпионами Казахстана по вольной борьбе стали: до 57 кг - Мерей Базарбаев (Алматы), до 61 кг - Асыл Айтакын (Алматы), до 65 кг - Ади Серикулы (Түркестанская область), до 70 кг - Санжар Досжанов (Алматы), до 74 кг - Алибек Абдикасымов (Алматинская область), до 79 кг - Даулет Ергеш (Жамбылская область), до 86 кг - Болат Сакаев (Атырауская область), до 92 кг - Азамат Даулетбеков (Восточно-Казахстанская область), до 97 кг - Бекзат Үркимбай (Астана), до 125 кг - Едыге Касымбек (Алматинская область).

Интересно, что Азамат Даулетбеков из Семея в восьмой раз стал чемпионом Казахстана по вольной борьбе, а двукратный участник Олимпийских игр Алишер Ергали из Жамбылской области выступил сразу в двух видах борьбы - вольной и греко-римской и в обоих занял вторые места в самой тяжелой весовой категории.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Казахстана по видам борьбы для участия в международных стартах 2026 года, в том числе с 6 по 12 апреля в столице Кыргызстана Бишкеке в чемпионате Азии, с 5 по 13 сентября в Манаме (Бахрейн) в чемпионате мира, который впервые примет арабская страна, и с 19 сентября по 4 октября в городе Нагоя (Япония), где пройдут XX летние Азиатские игры.