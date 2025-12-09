На кортах теннисного центра «Beeline Arena» прошел итоговый турнир среди теннисистов до 10 лет - TOP-8 Masters U10. В соревнованиях, организованных по аналогии с настоящими итоговыми турнирами ATP и WTA для лучших спортсменов Казахстана этого возраста и ставших главным событием сезона в младшей возрастной категории, приняли участие 8 лучших мальчиков и 8 лучших девочек, показавших самые стабильные результаты на турнирах серии Мастерс до 10 лет в течение года.

Варвара Панчеха из Лисаковска и Алиби Сапар из Астаны – победители итогового турнира в смешанном парном разряде / Фото facebook.com/kaztennis

Юные теннисисты получили возможность почувствовать атмосферу настоящего финала сезона, отчего этот турнир стал не только праздником детского тенниса, но и важным шагом в развитии юных спортсменов. Для участников турнира, организатором которого выступила Федерация тенниса РК, была проведена специальная фотосессия, а на матчи их эффектно доставляли специальные автомобили - все было серьезно и по-взрослому. Итоговые соревнования прошли как в одиночном разряде, так и в смешанном парном разряде.

Фотосессия юных теннисисток перед итоговым турниром / Фото facebook.com/kaztennis

Приятно отметить, что в восьмерку сильнейших девочек-теннисисток республики пробилась и представительница Костанайской области - Варвара Панчеха из Лисаковска.

Варвара Панчеха из Лисаковска на фотосессии / Фото facebook.com/kaztennis

На старте итогового турнира в одиночном разряде, на первом этапе которого соревнования прошли в двух группах, Панчеха выиграла у Аланы Шаяхметовой из Караганды - 6:1 и 6:2. Затем юная лисаковская теннисистка одержала победу над Анаис-Ханум Азат из Астаны - 6:4 и 6:3. Разгромно уступив представительнице Алматы Нурайлин Есенали в первом сете, Варвара Панчеха сумела собраться и одержать победу и в третьей партии - 0:6, 7:5, 10:3, став победительницей в своей группе.

В полуфинале лисаковская теннисистка встретилась с Софией Подлесной из Астаны и уверенно выиграла первый сет. Но, проиграв во втором и уступив на тай-брейке, Панчеха не смогла пробиться в финал - 6:2, 4:6, 7:10.

А в поединке за третье место наша теннисистка выиграла у Нурайлин Есенали - 6:1, 6:3.

Победительницей же итогового турнира стала Аружан Кауменова из Астаны, выигравшая в финале у Софии Подлесной - 6:1, 6:2.

Среди мальчиков победу одержал Алиби Сапар из Астаны, выигравший в финале у Марка Бондарева из Караганды - 7:5, 6:1. Третье место у Расула Тлеофа из Астаны.

Варвара Панчеха перед решающими матчами / Фото facebook.com/kaztennis

В смешанном парном разряде Варвара Панчеха выступала в паре с Алиби Сапаром из Астаны. В первом матче Панчеха и Сапар были сильнее пары Амелия Ким (Алматы) - Расул Тлеоф (Астана) - 6:1, 6:2. Затем с таким же счетом они обыграли Алану Шаяхметову (Караганда) и Амре Хамитова (Астана) - 6:1, 6:2. А в финале лисаковско-астанинская пара в упорной борьбе выиграла у Нурайлин Есенали (Алматы) и Арсения Горбача (Караганда) - 6:4, 7:5.

Таким образом к бронзе в одиночном разряде Варвара Панчеха добавила золото итогового турнира в смешанном парном разряде.

Третье место в миксте заняли Алана Шаяхметова (Караганда) и Амре Хамитов (Астана).

Призеры итогового турнира TOP-8 Masters U10 / Фото facebook.com/kaztennis

Организаторы соревнований подчеркнули после окончания, что турнир стал важным этапом в развитии юных спортсменов, участники получили соревновательный опыт действительно высокого уровня, прочувствовали атмосферу большого финала года и сделали еще один шаг к будущим достижениям.