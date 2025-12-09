Где его не заправлять, чтобы не попасть на штраф, и куда нельзя заезжать на машине с газбаллоном, чтобы не нарушить новый закон? На эти вопросы сегодня, 9 декабря, ответили на брифинге в Региональной службе коммуникаций сотрудники ДЧС Костанайской области.

С 1 по 5 декабря во всех регионах Казахстана прошла акция «Газбаллон». В Костанайской области провели 103 рейда, после которых выписали 12 штрафов по ч. 7 ст. 590 КоАП РК «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения».

- Как вы знаете, в связи с изменением в законодательства у нас оснащенным газбаллоном автомобилям запрещен въезд в паркинги, - напомнил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Даурен САРИНОВ. - Была проведена разъяснительная работа с представителями этих паркингов и автозапровочных станций и недопустимость заправки газовых баллонов с данных станций.

- За несоблюдение требования статьей 306 Административного кодекса предусмотрен штраф для физических лиц 7 МРП, а для предпринимателей - владельцев автогазозаправочных станций, в зависимости от категории предпринимательства, от 30 до 100 МРП, - дополнила руководитель отдела государственного контроля и надзора за объектами котельных, газовых хозяйств, подъёмных сооружений управления промышленной безопасности ДЧС Анар АХМЕТОВА.

Если на этих автозаправочных станциях заправлять баллон нельзя, то где можно?

- Заправку бытовых газовых баллонов необходимо осуществлять только на газонаполнительных станциях и газонаполнительных пунктах, - пояснила Ахметова. - В лицензированных газонаполнительных станциях этот вопрос решается очень просто - баллоны наполняются на весах. Все производится с учетом количества остатков и вновь поданного газа. Сам резервуар проверяют на утечку, срок эксплуатации, наличие твердых остатков. Нормативный срок газового баллона устанавливается заводом-изготовителем, но не более 30 лет. В Костанайской области 3 оснащенных газонаполнительных станции - ТОО «Промбаза 7», ТОО «База сжиженного газа» и ТОО «Автогазпром».

Даурен Саринов перечислил причины аварий, связанных с газом:

- Часто происходит ошибка с резким перепадом температур, когда начинают с холода в тепло заносить газовый баллон и происходит его расширение, в результате чего может произойти разгерметизация. Часто допускаемая ошибка - проверка утечки газа открытым огнем, спичкой. Начинают возле редуктора проверять, в результате, если утечка происходит, происходит воспламенение. В этих случаях нельзя паниковать, нужно просто отключить редуктор и накрыть его каким-нибудь предметом, чтобы предотвратить распространение огня Зачастую человек в панике начинает выносить баллон, в результате распространение огня происходит очень быстро. Есть правило - вблизи газовых плит не хранить горючие материалы.

Фото автора