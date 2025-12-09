О «преступлении и наказании» сегодня, 9 декабря, рассказывал на брифинге в РСК руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области Дастан СӘМЕН. В 2025 году это ведомство провело три расследования о нарушении антимонопольного законодательства.

Среди оштрафованных - руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий Итемгенов. Его ГУ привлекли по ст. 194 Предпринимательского кодекса (Антиконкурентные действия). И оштрафовали на 825 000 тенге, которые он уже уплатил.

- В Рудном установлены столбы уличного освещения, - пояснил Сәмен. - В отдел ЖКХ обратилась компания, которая оказывает услуги Интернета. Отдел ЖКХ отказал в использовании этих столбов, хотя в то же время ими безвозмездно пользовался конкурент этой компании. И рудненский отдел никаких мер в отношении этой компании не предпринимал. Мы увидели признаки нарушений в том, что одному субъекту бизнеса предоставлялось преимущество. Вынесли предписание об устранении нарушений. Оно выполнено - кабели компании-конкурента сняты.

Куда более крупный штраф выписали АО «Костанайский международный аэропорт им. Ахмета Байтурсынова» - 8 421 000 тенге. Кроме того, у предприятия конфисковали и монопольный доход в размере 8 140 000 тенге.

- Там выявлены признаки монопольно высоких цен на авиатопливо, - прокомментировал Сәмен. - Аэропорт занимает доминирующее положение - более 50% - на рынке по реализации авиатоплива. В ходе проведения расследования установлено, что аэропорт увеличил свою рентабельность с 11% до 16%. Мы увидели в этом признаки монопольно высоких цен, и на сегодня аэропорт согласился с нарушениями.

Отвечая на вопрос, руководитель департамента сообщил, что завышение цен на авиатопливо не повлияло на рост цены авиабилетов.

Третье расследование провели в отношении областного патологоанатомического бюро. Его обвинили в недобросовестной конкуренции за призыв к субъекту рынка разорвать договор с конкурентами этого бюро. Дело еще рассматривается.

Кадр из трансляции РСК