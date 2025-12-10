8 декабря Специализированный суд по административным правонарушениям назначил штраф человеку, который демонтировал металлический барьер, ограждающий на придомовой территории одно из парковочных мест. Сумма к оплате - около 200 000 тенге.

В этом дворе соседи в споре о том, можно ли ставить какие-то ограничители на парковочные места, дошли до суда

Тема для Костаная суперактуальная: проблема с парковочными местами при многоквартирных домах с каждым годом только усугубляется. Число авто на семью увеличивается, новостройки без подземных паркингов наращивают этажность, а дворы небольшие. Добавьте сюда еще непременные офисы на первых этажах, что дополнительно подогревает страсти при дележке территории.

Все это имеет место во дворе 9-этажного дома по пр. Аль-Фараби, 5, где 13 ноября произошел инцидент. Жильцу дома Марату ТАТАЕВУ позвонил один из соседей и сообщил, что видит из окна, как на парковке человек выдергивает металлический барьер, ограждающий место, где Татаев ставит машину. Вызвали опергруппу, но в возбуждении дела по ст. 188 ч.1 УК РК (кража) было отказано. Участковый составил протокол, и Марат Татаев обратился в суд с заявлением о привлечении правонарушителя к административной ответственности по ст. 147 прим. 1 КоАП РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Поначалу вывернутое из асфальта металлическое ограждение с анкерными болтами было им оценено в 19 125 тенге, к финалу разбирательства потерпевший попросил сумму скорректировать, потому что прежняя была посчитана неверно, и увеличить до 44 895 тенге.

Барьер выдернул Рустам ИМАНОВ, у которого по этому адресу находится офис. Он пояснял суду, что металлическое ограждение мешало развороту его автомобиля и что «один раз я уже об него стукнул машину».

Стороны принялись выяснять, насколько доказана принадлежность Татаеву «этой старой железяки с ржавчиной», которую в свою очередь потерпевший называл новым изделием, купленным через Wildberries...

- Административный протокол вынесен незаконно. Иманов не совершал то правонарушение, которое ему вменяют. Никакого имущества именно Татаева Иманов не повреждал, а лишь с дворовой территории - подчеркиваю, с дворовой - демонтировал металлический барьер, который мешал развороту и проезду транспортных средств, - сказал адвокат Виктор ОВСЯННИКОВ. - Он, являясь собственником нежилого помещения по адресу пр. Аль-Фараби, 5, считает, что барьер установлен незаконно. Иманов - такой же член ОСИ этого дома, однако своего места почему-то у него для парковки автомобиля не имеется... Татаев - просто собственник квартиры, и никаких привилегий у него быть не может. На придомовой территории можно ставить транспортные средства, но чтобы какие-то преграды и сооружения - это запрещено. Демонтированный барьер не поврежден. Имеются все правовые основания для прекращения дела.

Овсянников ссылался на Закон "О жилищных отношениях" и настаивал на том, что ОСИ этого дома не зарегистрировало кондоминиум и никакой земельный участок во дворе не может являться чьим-то собственным парковочным местом, тем более огороженным.

- Мои права, как потерпевшего, надо защитить, а не верить показаниям каких-то правонарушителей. К ним критически надо относиться, а не брать во внимание. Мне зачем врать? Поэтому показания мои должны браться за основу. Очевидное дело, полностью доказанное, есть видеозапись, - сказал суду Марат Татаев, - есть два протокола общего собрания, где определяли места... Я бы сам парковочное место себе не поставил. Если не нравится, надо было обжаловать протокол. Если его отменят - мы не будем там ставить машины... Иманов просто облюбовал мое место, хотя рядом есть свободное. На видео же это видно. Ему и председатель ПКСК сказал, что позади дома есть свободные места... Иманов во дворе сутками машину оставляет... Земля здесь частная. Даже сомнений не может быть. Огороженная территория. Акт на право частной собственности имеется. Что еще надо? Хочу сказать по мере наказания. Смягчающих обстоятельств нет. Раскаяния нет... Ему ограждение мешает разворачиваться - почему-то все спецмашины ездят, никому не мешает. Мне председатель ПКСК сам сказал «Поставь барьер», соседи не возражают... А Иманов после всего даже не извинился передо мной. И продолжает ставить машину на мое место. Вот как с ним бороться? Санкция статьи предусматривает штраф 50 МРП, либо арест от 5 до 20 суток. Я считаю, что вы правильно примените законодательство и назначите наказание.

Представитель Татаева в суде заявил, что у Иманова есть распределенное парковочное место, это указано в протоколе общего собрания. Тоже сказал, что земля двора находится в частной собственности.

- Вина Иманова полностью доказана. Снисхождения не должно быть. Считаю, что надо дать ему 15 суток ареста, чтобы человек боялся и не портил чужое имущество. Штраф для него ничего не значит. Дать даже 7-8 суток будет достаточно. Он в следующий раз к этому парковочному месту не подойдет. Иначе это будет долгая тяжба, - сказал он. И добавил: - Я на сегодняшний день не не понимаю: где судятся прокурорские, судьи - там СМИ. У нас Конституция едина. Что судья, что прокурор - равны. А СМИ ищут какие-то подвохи. Идет в данном случае борьба между физическими лицами.

Реплика в сторону прессы была вызвана очевидно тем, что Марат Татаев - действующий судья областного суда, хотя это, с нашей точки зрения, действительно ни для Конституции РК, ни для актуальности темы значения не имеет.

Судья Алия ГАЗИЗ признала Иманова виновным в умышленном повреждении чужого имущества и назначила ему административное взыскание в виде 50 МРП штрафа (196 600 тенге). Срок для добровольной уплаты - 30 дней.

- Повреждение чужого имущества имело место, сам Иманов этот факт не оспаривал, - пояснила она решение, - при этом он не устанавливал, чье это имущество, кому принадлежит... Момент возмещения вреда суд не рассматривает, это рассматривается в гражданском производстве.

Отвечая на вопрос Иманова - а как он должен был поступить с мешающим ему барьером - судья пояснила: обращаться к председателю ОСИ, требовать демонтажа законным порядком.

Выходя из зала заседания, адвокат Рустама Иманова сказал, что постановление суда будет обжаловано.

Фото автора