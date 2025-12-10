Тихие соседи, минималистичные интерьеры, спокойный район… и средний уровень безопасности: в РГУ «Учреждение № 38» КУИС МВД РК, известном в Костанае под названием «четвёрка», группе депутатов облмаслихата и журналистам показали два новых производственных цеха. Главная цель этой работы, говорят здесь, ресоциализация осуждённых и снижение уровня рецидива.

Депутатов отдельно пропускают первыми. После досмотра мы по три человека пересекаем лязгающие двери шлюза, над которым «Аквариум» – так называют здесь верхнее караульное помещение – а потом следуем до двух одинаковых оцинкованных ангаров по 450 квадратов каждый.

Аккуратно и чисто, камеры видеонаблюдения (хотя здесь они и так на каждом шагу), пожарная сигнализация, кондиционеры, отопление, полы залиты бетоном. И даже душевая комната. На оба каркасных арочных модуля ушло сто бюджетных миллионов.

Александр совершил убийство при отягчающих обстоятельствах. Статья 99, часть 2: могли впаять и пожизненное, но дали двадцатку. Половину срока уже отмотал в «четвёрке». Содеянного не исправить, но ведь даже уголовник волен решить, как именно ему провести это время до 2035 года. Тем более, что по образованию он - слесарь по металлу.

- Это мой китайский фрезерный станок MZ07331, - показывает Александр. – Буду собирать металлоконструкции. Никто сюда не гнал, без желания не пришёл бы. Больше работы, меньше нарушений – вот и преимущества для получения условно-досрочного. Этот ангар мы полностью построили за 20 дней. Нас здесь всего будет работать 20 человек.

Он что-то перепутал, этот осýжденный (как их здесь называют), ведь, по обнародованным данным, в двух новых цехах трудоустроят 150 человек в три смены. Возможно, зек посчитал только одну смену и только в своём цеху.

- Каждый осужденный получает заработную плату, но если имеются обязательства по искам - а они есть у 85% контингента - то половина её идёт, естественно, на погашение, - поясняет начальник «Учреждения № 38» Андрей ШИЛО. - За уходящий год по учреждению осужденные погасили исковые требования и судебно-процессуальные издержки почти на 200 млн тенге. Если человек удовлетворил эти требования – зарплата вся остаётся у него. На эти деньги они приобретают себе вещи первой необходимости и помогают своим родственникам. Имеются те, которые копят деньги для выхода на свободу, и даже такие, кто потом на эти деньги уже купил квартиру. Есть у нас минимальная заработная плата, а есть сдельная, то есть от выработки. Когда сверх плана – предприниматели дополнительные средства выделяют, поэтому зарабатывают тут и по 300, и по 400, и по 500 тысяч в месяц.

- Платить будут минималку, 85 тысяч, - говорит за себя з/к Александр. – Деньги перечисляют на личный счёт, а на руки нам через бухгалтерию выдают квитки, чтоб сходить в местный магазин.

Начальник «четвёрки» пояснил, что новые ангары увеличат производственную площадь колонии примерно на 30%. Сейчас здесь по всем экономическим объектам трудоустроено около 400 осуждённых - это притом, что в учреждении содержится в среднем немногим больше 1 000 человек контингента.

- Хотели бы и всех, но помещений не хватает, - резюмирует Андрей Шило. - А 99% их самих готовы работать. Были даже случаи, когда нам удавалось устроить инвалидов.

- К сожалению, материально-техническая база «Учреждения № 38» находилась не в лучшем состоянии, - констатировал зампрокурора Костанайской области Джанибек БАКАЕВ, - Инициатива о выделении средств для постройки двух модульных ангаров была поддержана областным акиматом и маслихатом. Более 90% осуждённых являются жителями Костанайской области. Приобретённые трудовые навыки, а также наличие сбережений дадут им возможность лучше интегрироваться в социум после освобождения, что напрямую влияет на снижение рецидивной преступности. Главная цель всей этой нашей работы – ресоциализация выходящих из мест лишения свободы.

- По льготам было отработано непосредственно с «Атамекеном» и с акиматом области, - даёт интервью начальник учреждения, - я имею в виду снижение налогового процента для осужденных. Он будет меньше, чем на свободе.

- Сейчас вот мы, группа депутатов, - заявил после перерезания красной ленточки председатель костанайского облмаслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ, - будем просить государственную власть выделить дополнительно 100 млн тенге, чтобы построить ещё два модуля. И покажем населению, что люди здесь не пропадают, что есть надежда!

Я слышу в толпе КУИСовцев и производственников возгласы: «Рахмет!», «Вот это будет дело!» Сами же руководители партнёрских компаний, каждый из которых представлял свою маленькую экспозицию, в один голос признавали, что входить сюда выгодно: рабочая сила всегда рядом, трудиться согласны, за уровень зарплаты не предъявляют, не бастуют, за качеством следить просто, за трудовой дисциплиной - тем более: утром подъём, вечером – отбой. Трудовой кодекс не нарушается. По крайней мере, нас так заверили.

Ассортимент «зональной» продукции от колонии к колонии почти не варьируется: это мягкая и корпусная мебель, брусчатка, ДСП-панели (благо, пилорам здесь много и отходов от них, опилок – тоже), элементы для сборно-каркасных домов по финской технологии, пластиковые окна и трубы, металлоконструкции (нам показали, в числе прочего, качели, мангалы и шампуры), мешкотара, кормовая мука, ритуальная продукция (гробы), хозяйственное мыло, обувь (ботинки из коровьей кожи ручной работы), изделия из дерева. Последнее – традиционные зоновские нарды, плюс национальная казахская посуда.

И да, традициям верны и в РГУ № 38: во втором цеху «высоких гостей» поджидала юрта с внутренним убранством по всем правилам. Чтобы продемонстрировать, как добротно она сработана, разумеется. И с накрытым столом.

- Все животные, мясо которых ушло на приготовление казы, шужыка и прочей мясной нарезки, выращены на воле, - уточнила одна из сопровождающих в звании майора.

Я предложил депутату облмаслихата Евгению СОТНИКОВУ се… ой, присесть на стул «колониального» стиля и оценить профессионализм изготовления.

- А что, вполне даже мягко. Только боюсь за ножки, слабоваты для моих ста кило…

Начальник департамента Комитета уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Алтынбек КАЛИЕВ уверен, что возможность запустить подобные цеха есть и в других пенитенциарных заведениях региона.

- У нас в колонии-поселении отбывают наказание 280 человек. Они работают в пяти коммунальных предприятиях и в тринадцати ИП по Костанаю, трудоустроены на 100%. В следственном изоляторе у нас около 250 человек. Они под следствием, но их занять тоже можно. Далее: мы сейчас по Аркалыку прорабатываем вопрос занятости осужденных, ремонтируем здание. И тоже есть заинтересованность со стороны индивидуальных предпринимателей, так что примерно 30-40 человек получат работу.

В целом же, ответил на вопрос «НГ» Алтынбек Турарович, по стране наша область в статистической середине с примерно 50-процентным трудоустройством сидельцев. Однако сейчас, добавил начальник департамента УИС, стоит задача обеспечивать работой всех. Желание есть, причём как у правоохранителей, так у предпринимателей, и тем более у самогó контингента. А вот помещений мало.

В конце визита часть депутатов облмаслихата получила вот такие оригинальные гостинцы из зоны. Это значит – они сюда ещё вернутся. Открывать новые цеха.

Фото автора