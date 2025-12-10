После четырех подряд побед над «Иртышом» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой Pro Hokei Ligasy сезона-2025/2026 «Горняк» отправился в четырехматчевое турне на запад республики, которое открыл поединками с «Бейбарысом».

Опасный момент у ворот «Бейбарыса» / Фото instagram.com/hcbeibarysatyrau_official

Рудничане, располагавшиеся в турнирной таблице на восьмом месте, как раз являлись ближайшими преследователями атырауского клуба, который опережал их на пять очков, проведя при этом на одну игру больше.

Первый период первого матча в Ледовом дворце имени Хиуаз Доспановой прошел в очень упорной борьбе, в результате которой команды долго не могли открыть счет. И все же «Горняк», получивший на 16-й минуте численный перевес после удаления игрока «Бейбарыса» на пять минут за толчок на борт, воспользовался предоставленным шансом и вышел вперед. Всего девять секунд понадобилось капитану рудничан Оскару Юлбарисову, чтобы при поддержке Валерия Гурина и Владимира Каткова реализовать большинство - 0:1. С этим минимальным преимуществом в пользу гостей команды и ушли на перерыв.

На седьмой минуте второго периода нападающий хозяев Алексей Клочков подхватил шайбу у своих ворот, прошел с ней через все зоны и переиграл вратаря рудничан Владислава Нурека, сравняв счет - 1:1.

А на 36-й минуте, когда «Горняк» играл в меньшинстве после удаления Льва Крицина за задержку клюшки соперника, еще один нападающий «Бейбарыса» Артем Ананичев реализовал большинство, выведя атыраусцев вперед.

Менее чем через полторы минуты хозяева вновь отличились усилиями Юсупа Асуханова. Однако перед вторым перерывом Гурин после передач Ильи Горожанинова и Юлбарисова вернул интригу в матч, сократив разрыв в счете до минимума - 3:2.

Но интрига в матче не продержалась и пяти минут игрового времени. Ровно через четыре минуты после начала третьего игрового отрезка форвард хозяев Владимир Корчагин увеличил преимущество своего клуба. А на 50-й минуте еще один игрок атаки хозяев Евгений Гасников наказал «Горняк» за четырехминутное удаление Максима Мозжерина за игру высоко поднятой клюшкой и довел счет до разгромного. И за полторы минуты до финальной сирены точку в матче поставил защитник «Бейбарыса» Даниил Миллер - 6:2 (0:1, 3:1, 3:0).

Капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов получил вызов в сборную Казахстана / Фото instagram.com/hcbeibarysatyrau_official

Во втором поединке рудничане откровенно провалили начало матча, и хозяева после голов Егора Левковца на 4-й минуте и Егора Дорофеева на 12-й минуте повели в счете после первого периода - 2:0.

На 32-й минуте после четвертого удаления в составе «Горняка» большинство реализовал защитник хозяев Дмитрий Стулов, а на 36-й минуте Миллер забросил четвертую шайбу в ворот гостей, после чего Нурека сменил в воротах «Горняка» Владислав Тихонов. Но и он уже через две с половиной минуты доставал шайбу из сетки своих ворот после броска Гасникова, сделавшего счет 5:0.

На последней секунде второго периода, когда команды играли в формате «четыре на четыре», Юлбарисов после передачи Евгения Степанова бросил справа по воротам «Бейбарыса», Артем Микушин отбил шайбу, но ее тут же перевел в сетку ворот Владимир Кротов - 5:1. Эта шайба стала единственной в матче, заброшенной гостями. А на последних секундах встречи Клочков установил окончательный счет - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0).

После этих матчей стало известно, что принявший участие во всех трех взятиях ворот «Бейбарыса» Оскар Юлбарисов вошел в расширенный состав сборной Казахстана для участия в Кубке «Первого канала», который пройдет в Новосибирске и стартует с турнира 3х3.

А «Горняк» проведет следующие два матча в Актобе с занимающим девятое место одноименным клубом.