В Казахстане предложено внедрить полностью возвратные авиабилеты, такая норма предусмотрена в новом законопроекте о защите прав потребителей. В Минтранспорте предупредили, что, если пассажиры смогут возвращать билеты без убытков, это отразится на цене авиаперелётов, передаёт Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам вице-министра транспорта Талгата Ластаева, включение в тариф стоимости полностью возвратных билетов может привести к подорожанию перелётов, поскольку часть пассажиров по разным причинам не появляется на рейсах.

Журналисты в ходе мероприятия также напомнили, что депутаты предлагают вернуть казахстанцам возможность сдавать авиабилеты в случае изменения планов.

"Это будет логическое следствие. Если билет будет полостью возвратным, то эти затраты будут равномерно распределяться на других пассажиров, которые пришли на этот рейс. То есть тот, кто не пришёл, но получил 100-процентную компенсацию, а у компании нет других источников дохода, кроме как оплата за свои услуги, соответственно, это будет накладываться на других пассажиров. В целом, возможно, вызовет повышение тарифов", - сказал он.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов заявил, что в новом законопроекте предлагается ввести более жёсткий контроль за авиаперевозчиками. Кроме этого, в документе хотят прописать, что в случае возврата авиабилетов компания сможет "забирать" себе только 10 процентов от стоимости.