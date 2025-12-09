Лоукостеры в Казахстане предлагают слишком дорогие билеты в сравнении с европейскими. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Мурат Абенов, передаёт Tengri Travel. Как заявил депутат, авиационную сферу необходимо лучше контролировать: проверять перевозчиков и привлекать к ответственности за некачественные или несвоевременные услуги.

Фото из открытых источников "Я думаю, что во многом очень высокие цены, на лоукостеры в том числе. Вот в Кызылорду нет обычных рейсов, только лоукостер. Но его цена – 40 тысяч тенге. В Европе лоукостеры – по нашим деньгам около 10-12 тысяч тенге стоит билет, а у нас - 40 тысяч. То есть получается, что нас обманывают. Мы вот сейчас закон примем и дальше будем работать", - заявил Мурат Абенов в прямом эфире в Instagram.

Справка: Лоукостер (от англ. low-cost carrier) — это авиакомпания, которая предлагает максимально дешёвые билеты за счёт жёсткой экономии на всём остальном.

В Мажилисе планируют рассмотреть законопроект о защите прав потребителей. В документе хотят прописать, что в случае возврата авиабилетов компания сможет "забирать" себе только 10 процентов от стоимости.

"Теперь контроль будет более жёсткий, и мы теперь будем работать над штрафами, чтобы они выплачивали нормальные штрафы за некачественно или невовремя оказанные услуги (...) Сейчас дождёмся, когда закон примут, потом будем ужесточать требования. Я сам лично против Предпринимательского кодекса. Не должно быть Предпринимательского кодекса. У нас из предпринимателей сделали элиту: их нельзя проверять, их нельзя ограничивать, к ним нельзя ставить требования, на них нельзя в суд подавать", - заявил Абенов.

Какие лоукостеры есть в Казахстане

Казахстанский лоукостер в стране один - авиакомпания FlyArystan. Также в страну летают зарубежные лоукостеры, среди них - Air Arabia, FlyDubai, Pegasus Airlines, IndiGO, Jazeera Airways.

Напомним: в июне депутат Мажилиса Сергей Пономарев подверг жёсткой критике работу казахстанского лоукостера. Он заявил, что "долго терпел" задержки рейсов и доплату за перегруз "в виде обычной книги".