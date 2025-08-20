В августе жильцы и ОСИ дома № 12 в 5-м микрорайоне решили перенести два из шести контейнеров для ТБО на мусорную площадку в соседний двор дома № 11. С этого все и началось.

«Хотят парковку, а не санитарные нормы»

Решение соседей вызвало бурное недовольство у жителей и ОСИ дома № 11. В понедельник, 18 августа, жильцы пригласили на встречу сотрудников акимата и коммунальных служб. Чуть позже подошли жильцы дома № 12. Всего собралось около 30 человек.

- Они ссылаются на желание сделать всё по санитарным нормам, но на самом деле просто хотят организовать у себя удобную парковку, - кивает на соседей председатель ОСИ дома № 11 Айсулу ТУЛЕУОВА. - Мы же хотим отстоять свою мусорную площадку. Во дворе дома № 9 несколько лет назад мусорную площадку расформировали и переставили два контейнера в наш двор. И если ещё несколько контейнеров переставят к нам, то нагрузка будет колоссальной! У нас не все люди выбрасывают мусор в контейнеры, поэтому заведутся мыши и крысы, и в нашем дворе будет полная антисанитария.

Житель дома № 11 Василий ЦВИГУН добавляет: по его наблюдениям, на мусорную площадку в их дворе уже приносят мусор со всей округи.

- Здесь часто бывает восточный ветер, и вся вонь с площадки идёт в наши окна - их открыть невозможно! - возмущается он. - Если Утаров (Толепберген УТАРОВ - председатель ОСИ домов №№ 8, 9, 12 и 13) добьётся своего, то нам остаётся бросать эти квартиры и искать что-то другое. Потому что жить здесь будет невозможно. Он уже раньше был у нас председателем долгое время и ничего так и не сделал! Думаю, он нам мстит за всё…

Его соседка по дому Светлана АЛИЕВА считает, что того количества контейнеров, которые сейчас стоят на мусорной площадке в их дворе, достаточно, и нет необходимости добавлять из других дворов.

- Тем более, проход к нашим контейнерам лежит через детскую площадку, и если все будут носить свой мусор, она сама превратится в мусорный бак! - отмечает Алиева. - В жилищном законодательстве указано, что у каждого дома должна быть своя мусорная площадка.

"Это не ваша площадка, а наша!"

Заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Владимир ЛОПАТИН поясняет: перенести контейнеры с площадки дома № 12 планироваи из-за ее близкого расположения к детской зоне. Жильцы возмущаются: детская площадка близко к мусорной и в их дворе. Лопатин парирует: такое расстояние по законодательству допустимо.

- Нам поступила жалоба от жильцов дома № 12 на близкое расположение мусорной площадки к детской. Мы приехали на место, убедились, что это действительно так, - говорит он.

И уточняет: количество контейнеров на площадках устанавливается в соответствии с нормами.

- Такого нет, что за одним домом закрепляется одна площадка. Это не ваша площадка, а наша! Это мы её для вас поставили! - отвечает жильцам дома № 11 главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Асхат КАЗИН. - Это общегородская территория. Тогда оформляйте территорию под мусорной площадкой в кондоминиум, ставьте шлагбаумы, чтобы к вам сюда никто мусор не завозил.

А специалист отдела жилищных отношений Руслан АХМЕТЖАНОВ добавляет: на место уже выезжала комиссия от акимата, в результате пока было решено разделить контейнеры из двора дома № 12 между соседними дворами.

Жильцы стали спорить насчёт расстояния от контейнеров до детской площадки, и все решили пройти во двор дома № 12. Методы измерения расстояния у жителей и чиновников были разными, вновь начали спорить.

Затем решили посмотреть другие варианты установки площадки - говорили, например, что можно развернуть контейнеры в другую сторону. Но прийти к компромиссу так и не смогли.

В итоге договорились, что комиссия ещё раз выедет на место, детально изучит проблему и постарается найти оптимальное решение, учитывая позиции всех сторон.

"Тут наши дети играют!"

Жильцы дома № 12 тоже высказали своё мнение. Ситуация накалилась. Интересно, что аргументы у второй стороны были такие же, как у соседей.

- Я считаю, что нужно убирать отсюда мусорные контейнеры, потому что весь мусор на нашей детской площадке летает! - сказал житель дома № 12 Ерлан. - Здесь утром собаки стаями ходят, а тут наши дети играют!

- Вы за своих детей переживаете, а мы - за своих! - поддержала его ещё одна жительница дома № 12.

Толепберген Утаров пояснил «НГ», что мусорную площадку во дворе дома № 12 изначально установили с нарушениями нормативных требований - в 4 м от детской площадки.

- Вот уже года два-три жители домов обращаются ко мне с просьбой убрать мусорную площадку отсюда. Акимат и коммунальные службы подтвердили, что площадка здесь установлена с нарушениями. А с жителями соседнего дома невозможно никак договориться - у каждого своё мнение, - пояснил председатель ОСИ свою позицию. - Я считаю, что решение должны принимать комиссионно. И пусть будет так, как решит акимат. Жители соседнего дома не имеют права им указывать.

"Акимат не сможет решать за нас"

Жильцы и ОСИ дома № 11 намерены оформить кондоминиум в этом году.

- Думаю, мы не успеем до того момента, как они окончательное решение примут. Если бы у нас он был оформлен, то такой ситуации не случилось бы, - подытожила Айсулу Тулеуова. - Когда мы оформим его, территория уже будет наша - частная. И акимат не сможет решать за нас. Мы уже сами будем управлять своей мусорной площадкой.

Тулеуова намерена также обратиться в отдел архитектуры акимата Костаная, чтобы выяснить, почему возникла проблема с мусорной площадкой во дворе дома № 12. В крайнем случае жильцы и ОСИ дома № 11 намерены отстаивать свои права в суде.

