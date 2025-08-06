В микрорайоне Жана Кала разгорелся конфликт между жителями двух домов: старого № 64 по ул. Наримановская и нового № 111 по пр. Абая. Поводом стало стремление председателя ОСИ нового дома оградить детскую площадку, которой жильцы старого дома пользовались почти 10 лет.

Новое атакует старое

Дом по ул. Наримановская был сдан в эксплуатацию в 2013 году. Уже 12 лет в его дворе находится детская площадка, которой пользовались только жильцы. В 2022 году рядом возвели жилой комплекс от того же застройщика - ТОО «БК-Строй».

В начале августа 2025 года председатель ОСИ «Абая, 111» Галия НУРГАЛИЕВА решила огородить площадку, чтобы доступ к площадке имели только жители ее дома: наняла рабочих, которые забили по периметру колья и установили заградительную ленту.

Это вызвало бурное недовольство соседей. 5 августа во дворе дома № 64 собралось около 30 жильцов. К ним присоединились представители застройщика, акимата и Галия Нургалиева.

Жильцы отмечали, что в их дворе очень узкие проезды и автомобилям тяжело разъехаться с пешеходами

- Если они отгородятся, то оставят нас не только без детской площадки, но и без тротуара! - возмущалась одна из жительниц дома по ул. Наримановская. - Нашим детям будет негде гулять и играть, а двор превратится в проезжую часть. Мы считаем, что это незаконно! Не должно быть так, чтобы строительство нового дома ухудшало жилищные условия жителей старого.

Жильцы рассказали, что до начала строительства двор был просторнее, а теперь тротуар исчез совсем. Они боятся, что после установки забора вся территория станет закрытой.

Нургалиева ответила, что у нее есть все разрешительные документы. Однако юристы, представители застройщика и акимата это опровергли.

«Не имеет юридической силы»

- Это общая территория двух домов. И чтобы ее огородить, согласно законодательству, нужно согласие всех жильцов, - пояснил начальник юридического отдела ТОО «БК-Строй» Андрей КОЗЛОВ. - Собственниками многоквартирного жилого дома все решения принимаются на основании общего собрания. На сегодня есть протокол, устанавливающий право на установку ограждения, но в рамках судебного разбирательства было установлено, что он не был подписан одним членом совета дома, и главное, не имеет юридической силы. Также тепловые и электросети имеют охранные зоны - 5 м, что было нарушено. Поэтому устройство забора здесь незаконно.

Такие объявления жильцы дома №64 по ул. Наримановская увидели возле своих подъездов в начале августа

Козлов также отметил, что Нургалиева собирала с жильцов дома по пр. Абая деньги на забор, не имея прав на это.

Согласилась с ним и руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА, которая в это время внимательно изучала ПДП микрорайона Жана Кала:

- На схеме подъезды ваших домов смотрят во двор, значит, детская площадка находится на общей территории. Значит, любая установка забора здесь будет незаконной. Только индивидуальные жилые дома могут ограждать свои территории. А у МЖД должен быть доступ для спецтехники: автомобилей пожарных и скорой.

Ее поддержал специалист отдела жилищных отношений Руслан АХМЕТЖАНОВ:

- Председателю ОСИ дома № 111 по пр. Абая я пояснил, что не должны нарушаться права ее соседей, - отметил он. - Я ей сказал, что работу она должна приостановить, иначе вопрос будет решаться в суде.

Ахметжанов добавил, что председатели ОСИ двух домов должны вместе заниматься благоустройством детской площадки. Галия Нургалиева ответила: этот вопрос она уже обсуждала с председателем ОСИ дома № 64 по ул. Наримановская Павлом ЛИМОМ, но дворника на эту территорию он так и не выделил. Сам Лим с этим не согласился, сказав, что выделял деньги на покраску, но, пока не решено, общая это площадка или нет.

Изгородь и цветы вместо забора и охраны

- Я против этого забора! Я хочу красивую зеленую изгородь, посадить тут цветы! - подытожила жительница дома по ул. Наримановская Жанат ШИРОКОВА.

Остальные жители дома № 64 ее поддержали.

Павел Лим прокомментировал «НГ»: если Галия Нургалиева вновь будет пытаться оградить детскую площадку для жителей их дома, то он намерен принимать меры вплоть до судебного иска. В планах у жильцов - установить шлагбаумы во дворе, чтобы ограничить движение автомобилей.

Дети жильцов дома №111 по пр. Абая уносят заградительную ленту и колышки из арматуры, которые еще недавно ограждали детскую площадку



Cегодня, 6 августа, жители дома по ул. Наримановская сообщили, что рабочие вновь стали забивать колья и натягивать ленту вдоль детской площадки. По словам жильцов, в отделе жилищных отношений намеревались выдать предписание председателю ОСИ «Абая, 111» за нарушение законодательства. Но, так как на рабочем месте ее не оказалось, сделать это пообещали в ближайшее время.

Фото Андрея СКИБЫ