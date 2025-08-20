Мужчина К.Б. пытался увести от ответственности за тяжкое преступление своего брата и сына и спустя почти два года сам оказался на скамье подсудимых. Дело за дачу заведомо ложных показаний (ст.420 ч.2 УК РК) на днях рассмотрел суд № 2 Костаная.

Фото pixabay.com

8 декабря 2023 года брат К.К. и сын К.Т. были осуждены за совершение тяжкого преступления. Приговор вступил в законную силу.

Выяснилось, что в ходе расследования при допросе в качестве свидетеля в присутствии адвоката подсудимый К.Б. дал заведомо ложные показания. Его предупреждали о наказакнии за подобное дение, но он все равно попытался увести от уголовной ответственности близких родственников, а также освободить себя от административной и дисциплинарной ответственности.

В прениях гособвинитель просил назначить подсудимому К.Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Сам подсудимый вину не признал.

- Судом смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу не установлено. С учетом личности подсудимого, который ранее не судим, суд назначил К.Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, - сообщает пресс-служба областного суда. - Применив ст. 3 п. 2 пп. 1 Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан», окончательно назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с установлением пробационного контроля и возложением перечисленных в приговоре обязанностей.

Приговор в законную силу еще не вступил.