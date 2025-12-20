Многие владельцы жилья уже сейчас, после анонсированных новшеств в работе ГКП «Костанай-Су», оказались перед выбором: какой «правильный» прибор учета холодной воды приобрести. Правда, вопрос встанет ребром, когда у пользователя закончится обозначенный в техпаспорте срок эксплуатации этого измерительного девайса, - на это укажут специалисты ГКП, у них все где-то записано. И больше не станут поверять счетчик, дни которого сочтены техпаспортом, а предложат приобрести новый…

Если срок отмотан

Прошу сразу учесть: если у прибора учета завершился межповерочный интервал, но сам он еще может эксплуатироваться в соответствии со сроком, указанным в техпаспорте, пока волноваться не стоит - просто придут ребята и опломбируют по новой, проблем-то. Для кого-то этот вопрос нарисуется лет через пять. А вот если срок эксплуатации подошел к концу…

Слева - счетчики импульсные. За ними будущее

Тут сразу дадут понять: приобретать абы какой счетчик - не-не-не. Возможно, напомнят и процитируют: «В связи с введением Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года и Правил выбора монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды в системах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 августа 2025 года № 295, в Казахстане введена обязательная установка приборов учета с дистанционной передачей данных».

Читатели «НГ» сразу стали задаваться вопросом: можно ли приобрести импульсный счетчик, интегрируемый с модемом, а модем к нему - отдельно?

- Вот я хочу заменить свой прибор учета, потому что у него вышел срок, - интересуется один из наших постоянных читателей, - но мне в «Костанай-Су» заявили, что счетчик должен обязательно быть с модемом сам по себе. Что делать, если их специалисты настаивают на том, что модем должен быть обязательно встроенным, да еще определенной модели?

- В этом случае, - консультирует директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий БУДИЛО, - клиент может смело писать заявление в ДКРЕМ по поводу того, что коммунальные службы на местах лоббируют чьи-то финансовые интересы. Счетчик обязан обеспечивать передачу данных, а уж каким способом он это делает, - второй вопрос.

Какие бывают модемы и в чем их уязвимость

Я захожу в небольшой магазин на Складской. В торговом зале только эти самые приборы учета. Это радует: значит, здесь должны быть в теме.

Консультант Гульмира Муртазина: «Требования «Костанай-Су» для установки в пределах Костаная - прибор класса С. Это наибольшая точность измерений».

- Специалисты могут ввести в эксплуатацию и обычный импульсный счетчик, но потребуют к нему модем, - предупреждает продавец-консультант Гульмира МУРТАЗИНА. - Требования ГКП «Костанай-Су» для установки в пределах Костаная - прибор класса С. Это наибольшая точность измерений и передачи данных. Для КТЭК (горячая вода) достаточно и класса В. Счетчики класса С дороже, но незначительно - на пару тысяч. При выборе измерительного устройства большую роль играет сам продавец, важно, чтобы он полностью был информирован о нововведениях, а не просто озвучивал цены. Я всегда спрашиваю у покупателей, где и для чего они собираются устанавливать счетчик, и только потом предлагаю варианты.

- Существует два способа передачи данных, - поясняет директор ТОО «ПКФ «Теплосервис» Анатолий Будило. - Есть счетчики воды со встроенным радиомодулем, но есть и приборы учета всего лишь с импульсным выходом. И к этому проводку подключается модем. Но этот модем может подсоединяться сразу к четырем счетчикам. И мы уже ставим подобные, и много поменяли счетчиков, которые комплектуются импульсным выходом, но требуют отдельного модема.

- В природе существуют и такие модемы, с которыми можно интегрировать четыре счетчика, - делится профессиональным опытом директор компании solomon.kz Виталий САМОЙЛОВ. - Но в Костанае я их в продаже не встречал, есть только на два счетчика. На самóм таком импульсном счетчике уже есть встроенный кабель, соответственно, его можно подсоединить к модему. Его длина - около двух метров. Но даже если модем будет поддерживать четыре устройства одновременно, существует ограничение по расстоянию, и оно связано только с длиной этого кабеля, а он, как я упомянул, не больше 2 м. Таким образом, все эти счетчики должны находиться рядом. Причем своими силами кабель удлинять не рекомендуется, потому что в противном случае показатели станут передаваться не вполне корректно. Поэтому подумайте, есть ли смысл приобретать счетчик с подключаемым модемом или лучше сразу взять со встроенным и не думать ни о каких проводках.

Как не утопить свой бюджет в море предложений?

Эти выкладки специально для тех, кто опасается стать жертвой аквадилеров. Итак, давайте подсчитаем.

Слева направо: импульсный счетчик без модема, два со встроенным модемом и сам модем.

Вариант 1: у вас в квартире всего один счетчик холодной воды сразу для ванны, санузла и кухни. Еще раз напомним: это актуально только для ситуации, когда срок эксплуатации старого прибора учета подошел к концу. Если мы приобретаем водомерный девайс со встроенным модемом, то разброс цен здесь от 27 500 (я встретил КАРАТ-140-Э2-15-LW-A по такой цене) и примерно до 45 000 тенге. Допустим, вы решили взять простой (но обязательно импульсный!) счетчик и отдельно модем. Тогда: импульсный обойдется от 5 900 (ВСКМ-15В-И, к примеру. На nste.kz он по 4 500, но это надо заказывать и оплачивать доставку) до 8 700 (СВК-20ГИ, например), а модем я видел за 32 000, всего - 37 900 тенге. Что выгоднее? При таком разбросе цен вопрос не имеет смысла.

Вариант 2: в вашем жилище два счетчика холодной воды, и они находятся рядом так, что их можно соединить двухметровым кабелем. М-да, ситуация нетипичная, но вдруг. Тогда выбор таков: если вы пожелаете взять два счетчика с модемами, это встанет в 27 500 х 2 = 55 000 тенге как минимум. А если модем отдельно? Тогда 5 900 х 2 + 32 000 = 43 800 тенге, тоже по минималке. Это выгоднее, но лишь в случае соблюдения прописанных выше условий и предложенной цены каждого из импульсных счетчиков. Модемы, заметьте, тоже могут быть различными по стоимости.

Юристам и скандалистам на заметку

- Могу добавить, - расписывает тонкости Анатолий Будило, - что новые правила конфликтуют между собой, как любят делать законодатели, когда дело касается коммунальной сферы. Возьмем пункты 6 и 34 «Правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов и систем учета воды…». Тех самых, от 8 августа 2025 года. Пункт 6 гласит: «Узел учета воды оборудуется приборами учета воды, внесенными в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан». Смотрим пункт 34: «В существующих жилых зданиях (домах) при первичной установке, замене или по истечении установленного срока эксплуатации индивидуальных (поквартирных) приборов учета холодной и горячей воды подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям пункта 4 статьи 107 Водного кодекса Республики Казахстан». Но дело в том, что оба пункта апеллируют к несколько различным спискам - и те, и другие внесены в госреестр, хотя одни из них без возможности передачи данных. То есть, согласно пункту 6, у меня обязаны принять в эксплуатацию счетчик и без передачи данных, если он тоже в реестре есть…

Впрочем, этот казус, как видится, на месте будет разрешаться правилами, принятыми в ГКП «Костанай-Су»: без передачи данных не ставить, и точка. Остальное выбирать вам.

LoRaWAN подкрался незаметно

Уже сейчас редакцию «НГ» осыпают вопросами относительно протоколов передачи данных от модемов, иными словами, каким образом модемы станут передавать показания коммунальщикам.

По словам Анатолия Будило, потребители здесь почти ни при чем: при установке счетчика заплатили за обслуживание, и ладно. Впрочем, вопрос начинает касаться этих самых пользователей косвенно: уже сейчас ГКП «Костанай-Су» оповещает, что в областном центре реализуется система дистанционного снятия показаний приборов учета воды на базе LoRaWAN.

Это современная беспроводная технология, предназначенная для передачи данных на большие расстояния при очень низком энергопотреблении. В отличие от Wi-Fi, LoRaWAN оптимизирована для устройств с ограниченным питанием, что делает ее идеальной для так называемого Интернета вещей (IoT), где датчики и устройства могут работать годами без подзарядки.

В последние дни компании-поставщики приборов учета начали установку и техническое сопровождение оборудования, включая монтаж базовых станций LoRaWAN, необходимых для стабильной передачи данных, а руководители управляющих компаний получили примерно такие предупреждения: «В ближайшее время эти компании могут обращаться к руководителям ОСИ/ПКСК с запросами на проведение осмотра объектов, согласование мест размещения оборудования, доступ в технические помещения или на кровлю домов. Просим вас оказать содействие компаниям-поставщикам приборов учета, уполномоченным ГКП «Костанай-Су» для выполнения работ по установке базовых станций. Все работы проводятся в соответствии с действующими нормами, не нарушают конструктивные элементы здания и не создают помех для жителей. Контактная информация для подтверждения полномочий компаний: ответственный абонентский отдел ГКП «Костанай-Су», 8-714-2-22-23-37».

Среди прочих вопросов читателей: кто будет оплачивать потребление электроэнергии и подключение к Интернету при передаче данных, как поступить потребителю, если данные со счетчика вдруг оказались не переданными в «Костанай-Су», и каким образом будет улаживаться эта ситуация. Пресс-служба ГКП пообещала предоставить ответ в ближайшее время.