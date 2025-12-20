Этого лабрадора на зеленом рынке в Костанае заметили случайно. Пока волонтеры выясняли, откуда он взялся и кому может принадлежать, пес исчез. А спустя две недели в соцсетях появилось экстренное объявление: его срочно отдавали «в любые руки».

Так пес оказался у волонтеров ОО «Надежда Плюс kst», где ему дали кличку Дэнни.

Дэнни нужно долго и терпеливо воспитывать

- Это очень молодой мальчик, но, как показала практика, не очень воспитанный, - рассказала «НГ» председатель объединения Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Скорее всего, его купили: лабрадоры, к счастью, пока еще не рождаются на улицах. Но в воспитание собаки не вложили ни времени, ни сил. В итоге получился такой большой маленький оболтус - в крупном теле лабрадора живет маленький ребенок, который прыгает, скачет, обнимается и громко выражает эмоции. Он абсолютно добрый и прекрасный.

Сейчас Дэнни живет на территории приюта, в вольере - других условий у волонтеров, к сожалению, нет.

- Он безобидный, контактный, социализированный, живет в вольере с другой собакой, - говорит Александра. - Обожает обниматься и вкусно кушать. Да, пес невоспитанный, большой и «дурной», как говорится. Но это все еще можно исправить, если человек готов вкладывать силы и время.

Лабрадор кастрирован и вакцинирован. Он отлично подойдет тем, кто давно мечтал о собаке этой породы и понимает, что воспитание - это долгий процесс.

Псу не нужны цепи и поводки. В идеале - дом или квартира с диваном, но подойдет и теплая веранда, утепленное помещение или вольер, где он сможет спать в тепле. Сейчас он живет в теплом вольере, и, чтобы не мерз, волонтеры одевают его.

- Лабрадоры - это собаки-поводыри, компаньоны, проводники, - отмечает Лебединская. - Это идеальные собаки для жизни рядом с человеком, с детьми, в семье.

Чтобы забрать Дэнни или других постояльцев реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst» в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp +7-707-287-31-99 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ